F1: así queda la tabla de posiciones de pilotos y constructores del Gran Premio de Bahréin 2026

Max Verstappen logró su primera victoria del año en Sepang, mientras Kimi Antonelli amplió a 84 puntos su ventaja sobre George Russell

Antonelli, a las puertas del campeonato de F1 | Reuters

Max Verstappen consiguió su primera victoria de la temporada 2026 en el Gran Premio de Bahréin, disputado en Sepang.

El piloto de Red Bull partió desde la pole, pero perdió el liderato en la salida: Kimi Antonelli tomó la primera posición y George Russell se colocó segundo. El neerlandés quedó tercero y tuvo que remontar para recuperar el control de la carrera.

El tetracampeón comenzó su recuperación al superar al primer Mercedes y colocarse detrás de Antonelli. Poco después, el abandono de Valtteri Bottas provocó un Safety Car que permitió a los pilotos que utilizaban neumáticos intermedios cambiar a slicks. El líder del campeonato conservó la punta después de las paradas, pero en el reinicio Max atacó y completó el adelantamiento entre las curvas 1 y 2 para volver al primer lugar. Desde ahí abrió distancia y se mantuvo al frente hasta la bandera a cuadros.

La pelea detrás del ganador cambió en las últimas vueltas. Russell sufrió una falla en su monoplaza y abandonó cuando todavía estaba en posición de subir al podio, mientras Antonelli aseguró el segundo puesto y Lewis Hamilton terminó tercero después de remontar tras una complicada elección inicial de neumáticos. El resultado llevó al italiano a 320 puntos y amplió su ventaja sobre su compañero de equipo de 66 a 84 unidades.

F1: ¿En qué lugar quedó Checo Pérez en el Gran Premio de Bahréin 2026?

Checo Pérez terminó en la posición 19 y fue el último piloto clasificado en Sepang. El mexicano tuvo una carrera complicada desde el comienzo y realizó varias visitas a pits durante las primeras vueltas, incluida una parada para abandonar los neumáticos blandos y montar intermedios por las condiciones.

Cadillac no pudo completar la prueba con sus dos monoplazas. Valtteri Bottas perdió el control de su auto y provocó la aparición del Safety Car, por lo que Pérez quedó como único representante de la escudería hasta el final. El resultado mantuvo al tapatío sin puntos después de 16 Grandes Premios de la temporada 2026.

Gran Premio de Bahréin 2026 F1: ranking de pilotos

Kimi Antonelli dio otro paso importante hacia el campeonato en Sepang. El abandono de su principal perseguidor convirtió el segundo lugar del italiano en un resultado especialmente favorable: la diferencia entre los dos pilotos de Mercedes pasó de 66 a 84 puntos. Russell había recortado terreno con su victoria en Azerbaiyán, pero su retiro en Malasia volvió a ampliar una distancia que reduce considerablemente su margen de error para el cierre de la temporada.

Más atrás aparece una situación muy distinta para los protagonistas de la pelea por el título del año pasado. Lando Norris y Max Verstappen están empatados después de 16 Grandes Premios, pero ambos se encuentran lejos de la cima y fuera de la disputa inmediata entre los Mercedes. La victoria en Sepang permitió al neerlandés alcanzar al piloto de McLaren y confirmó su recuperación reciente, aunque los dos están a 132 puntos de Antonelli cuando restan siete fechas en el calendario.

Pos. Piloto Equipo Puntos 1 Kimi Antonelli Mercedes 320 2 George Russell Mercedes 236 3 Lewis Hamilton Ferrari 214 4 Charles Leclerc Ferrari 191 5 Lando Norris McLaren 188 6 Max Verstappen Red Bull 188 7 Oscar Piastri McLaren 128 8 Isack Hadjar Red Bull 96 9 Liam Lawson Racing Bulls 65 10 Pierre Gasly Alpine 41 11 Arvid Lindblad Racing Bulls 38 12 Franco Colapinto Alpine 27 13 Oliver Bearman Haas 20 14 Gabriel Bortoleto Audi 10 15 Nico Hülkenberg Audi 7 16 Esteban Ocon Haas 7 17 Fernando Alonso Aston Martin 7 18 Carlos Sainz Williams 7 19 Alexander Albon Williams 5 20 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1 21 Lance Stroll Aston Martin 0 22 Valtteri Bottas Cadillac 0 23 Sergio Pérez Cadillac 0

Gran Premio de Bahréin 2026 F1: ranking de constructores

Mercedes continúa al frente con 556 puntos y Ferrari ocupa la segunda posición con 405. La pelea más cerrada está por el tercer lugar: McLaren suma 316 unidades y Red Bull llegó a 298 después de conseguir 35 en Sepang gracias al triunfo de Verstappen y el quinto puesto de Hadjar. La diferencia entre ambos equipos quedó reducida a 18 puntos.