Jannik Sinner se baja de Shanghái; Zverev, a las puertas del número 1 del mundo

El italiano prolongará su ausencia por una lesión de rodilla; su principal perseguidor necesita ganar Beijing y Shanghái para alcanzar la cima de la ATP

Se enciende la carrera por la cima del ranking ATP | Reuters

Jannik Sinner no estará en el Masters 1000 de Shanghái. El número uno del mundo confirmó su baja debido a la lesión de rodilla que lo mantiene fuera de competencia desde julio y aplazó nuevamente un regreso que esperaba concretar durante la gira asiática. La decisión deja a Alexander Zverev con la posibilidad de terminar la temporada en la cima del ranking ATP.

“Desafortunadamente, no podré jugar el Masters de Shanghái este año como esperaba. Siempre disfruto jugar frente a los aficionados de Shanghái y lamento mucho no poder hacerlo la próxima semana. Gracias por todo su apoyo. Espero volver a verlos el próximo año”, comunicó el italiano.

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Sinner no disputa un partido oficial desde el 12 de julio, cuando venció al alemán en la final de Wimbledon para conquistar el quinto Grand Slam de su carrera. El problema en la rodilla derecha le impidió participar en los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati, el US Open y el China Open, por lo que acumulará casi tres meses sin actividad cuando comience la competencia en Shanghái.

Su ausencia modifica directamente la pelea por el primer puesto del escalafón. La diferencia entre los dos es de 1,280 unidades en el ranking en vivo, una distancia que el campeón del US Open puede borrar durante las próximas dos semanas.

¿Qué necesita Zverev para ser número uno del mundo?

El segundo de la clasificación mantuvo abierta esa posibilidad este sábado con una victoria contundente sobre Juncheng Shang en Beijing. Zverev derrotó 6-0 y 6-3 al jugador local en apenas 55 minutos para instalarse en los cuartos de final del China Open.

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Si conquista el trofeo en la capital china, llegaría a 10,120 puntos y quedaría a 880 del liderato. Después tendrá que ser campeón en Shanghái para completar el ascenso al primer puesto por primera vez en su carrera.

Ambos fueron eliminados en la tercera ronda del Masters chino en 2025 y, por lo tanto, tienen pocos puntos que defender en esta edición. Sin embargo, cualquier resultado distinto a ganar ambos certámenes impedirá que concrete el ascenso durante la gira asiática.

Eso no cerraría la pelea durante el resto de 2026. Sinner ganó Viena, el Masters 1000 de París y las ATP Finals la temporada pasada, por lo que defenderá 3,000 puntos antes del cierre de año. Al haber conseguido el máximo disponible en cada uno, no tiene espacio para aumentar su cosecha en ese tramo del calendario y cualquier derrota antes del título, o una baja por lesión, supondría una pérdida importante de unidades. Todo apunta a que Zverev tarde o temprano llegará a la cima.

Djokovic, el siguiente obstáculo en Beijing

Zverev deberá superar ahora a Novak Djokovic. El serbio será su rival en los cuartos de final después de remontar ante Bu Yunchaokete por 4-6, 7-6(2) y 6-2, resultado con el que extendió uno de los registros más contundentes de su carrera: nunca ha perdido un partido en el China Open.

Djokovic suma 31 victorias en el torneo y conquistó el título en cada una de sus seis participaciones anteriores: 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015. Su regreso en 2026, después de 11 años de ausencia, mantiene intacta una racha que comenzó hace 17 temporadas.

El historial entre ambos también favorece al 24 veces campeón de Grand Slam. Domina 9-5 el cara a cara y 7-4 los enfrentamientos sobre pista dura. Su antecedente más reciente fue en Roland Garros 2025, cuando se impuso en cuatro sets.

El partido del domingo tendrá así una consecuencia directa en la lucha por el ranking. Una derrota terminaría con la posibilidad de que Zverev alcance el número uno durante la gira asiática; un triunfo acabaría con el invicto histórico de Djokovic en Beijing y lo dejaría a dos victorias del primero de los dos títulos que necesita para desplazar a Sinner.