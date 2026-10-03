Posibles alineaciones de Bucaramanga vs Junior por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

‘Leopardos’ y ‘Tiburones’ se citan en uno de los partidos más destacados de la jornada.

Bucaramanga vs Junior: posibles nóminas | Claro Sports

Partidazo tendremos en el Américo Montanini. Atlético Bucaramanga y Junior serán protagonistas del tercer sorbo dominical en la jornada 13 de la Liga BetPlay 2026-II. Uno goza las mieles de ser el único invicto del campeonato, mientras que el otro ya no tiene margen de error de cara a arañar una victoria que lo siga dejando con respiración artificial.

El ‘Leopardo’ despachó en Manizales al Once Caldas rindiéndole tributo a la eficacia en la última fecha. Del otro lado, Junior tropezó en un partido caliente a manos de Atlético Nacional en la repetición de la última final. En fin, esto debe saber rumbo al duelo este domingo 4 de octubre a las 6:10 p.m. (hora COL).

Posible alineación del Bucaramanga para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Bucaramanga: Diego Novoa; José Ortiz, Carlos Romaña, José García; Nilson Castrillón, Félix Charrupí, Fabry Castro, Fredy Hinestroza; Fabián Sambueza, Emerson Batalla y Luciano Pons. DT: Pablo Peirano.

Posible alineación del Junior para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Junior: Jéfferson Martínez; Jermein Peña, Daniel Rivera, Pablo Ortiz, Yeison Suárez; Fabián Ángel, Juan David Ríos; Déiber Caicedo, Bryan Castrillón, Teófilo Gutiérrez y Guillermo Paiva. DT: Sebastián Viera.

¿Cómo y dónde ver al Bucaramanga vs Junior por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la fecha 13, se podrá ver por la señal de Win+ Fútbol. Para ver por streaming, estará disponible en la plataforma de Win Play. Así mismo, Claro Sports le llevará los detalles minuto a minuto de la cita futbolera.

Últimos partidos de Atlético Bucaramanga

25.09.2026 | Once Caldas 1-3 Atlético Bucaramanga | Fecha 12.

20.09.2026 | Atlético Bucaramanga 2-0 Internacional de Bogotá | Fecha 11.

17.09.2026 | Atlético Bucaramanga 2-2 Independiente Medellín | Fecha 9.

13.09.2026 | Deportivo Pereira 1-3 Atlético Bucaramanga | Fecha 10.

30.08.2026 | Deportivo Cali 1-1 Atlético Bucaramanga | Fecha 8.

Últimos partidos del Junior

30.09.2026 | Atlético Nacional 3-1 Junior | Fecha 3.

26.09.2026 | Junior 2-0 Independiente Medellín | Fecha 12.

20.09.2026 | Fortaleza 1-4 Junior | Fecha 11.

12.09.2026 | Alianza 1-0 Junior | Fecha 10.

05.09.2026 | Junior 3-3 Jaguares de Córdoba | Fecha 9.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Wilmar Roldán (Antioquia).

Wilmar Roldán (Antioquia). Asistente 1: William Crawford (Córdoba).

William Crawford (Córdoba). Asistente 2: Juan García (Antioquia).

Juan García (Antioquia). Cuarto árbitro: Julián Ayala (Santander).

Julián Ayala (Santander). VAR: Never Manjarrez (Córdoba).

Never Manjarrez (Córdoba). AVAR: Nataly Arteaga (Nariño).

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