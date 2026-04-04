Puntarenas vs Herediano en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Puntarenas Herediano Liga de Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Puntarenas y Herediano se enfrentarán este domingo 5 de abril en el Estadio Lito Pérez por la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de Costa Rica. El encuentro reúne a dos equipos con realidades distintas en la tabla, pero con la necesidad de sumar puntos en una etapa clave del campeonato.

Puntarenas llega tras una serie reciente exigente, ya que además de su participación en liga, disputó la Copa Costa Rica ante Sporting FC. En esa llave empató 1-1 en ambos encuentros, pero quedó eliminado en la tanda de penales (1-4). En el Clausura, el equipo acumula 15 puntos y ha tenido dificultades para sostener resultados en las últimas jornadas, con varias derrotas consecutivas. En casa, intentará recuperar terreno y mejorar su rendimiento.

Herediano, por su parte, se ubica en los primeros puestos del torneo con 25 unidades y mantiene una campaña sólida. El equipo viene de un triunfo importante por 2-1 frente a Alajuelense, resultado que le permitió consolidarse en la parte alta de la tabla. Con una diferencia de goles favorable y mayor regularidad, buscará sumar fuera de casa para mantenerse en la pelea por el liderato.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Puntarenas vs Herediano de la jornada 14 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Puntarenas y Herediano está programado para el domingo 5 de abril a las 17:00 horas y se disputará en el Estadio Lito Pérez. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Puntarenas vs Herediano hoy

Ni Puntarenas ni Herediano cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que César Alpízar y José Giacone no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Puntarenas : Guillermo Barrera, Kliver Gómez, Wesly Decas, Hiram Muñoz, Ignacio Gómez, Krisler Villalobos, Amferny Arias, Ulises Segura, Randy Taylor, Renzo Carballo, Doryan Rodríguez. DT : César Alpízar

: Guillermo Barrera, Kliver Gómez, Wesly Decas, Hiram Muñoz, Ignacio Gómez, Krisler Villalobos, Amferny Arias, Ulises Segura, Randy Taylor, Renzo Carballo, Doryan Rodríguez. : César Alpízar Herediano: Dany Carvajal, Keysher Fuller, Getsel Montes, Everardo Rubio, Darryl Araya, Allan Cruz, Gabriel Sibaja, Sergio Rodríguez, Elías Aguilar, Randall Leal, Marcel Hernández. DT: José Giacone

Antecedentes y últimos resultados del Puntarenas vs Herediano en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Puntarenas y Herediano:

10 de febrero de 2026 | Puntarenas 3-0 Herediano | Copa Costa Rica

3 de febrero de 2026 | Herediano 1-0 Puntarenas | Copa Costa Rica

28 de enero de 2026 | Herediano 2-1 Puntarenas | Torneo Clausura

20 de septiembre de 2025 | Puntarenas 1-0 Herediano | Torneo Apertura

2 de agosto de 2025 | Herediano 2-3 Puntarenas | Torneo Apertura

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