Yerry Mina, en alza con el Cagliari

El defensor central colombiano, Yerry Mina, fue uno de los defensores mejor calificados en el Sassuolo vs Cagliari.

Yerry Mina con el Cagliari | Enrico Locci/Getty Images.

El nombre de Yerry Mina causa mucha división en el pueblo colombiano. Sin embargo, en donde no tiene ningún retractor es en el Cagliari. Para la jornada número 31 de la Serie A, Sassuolo hizo las veces de local en el Estadio Mapei para recibir al conjunto dirigido por Fabio Pisacane.

Después de 90 minutos de mucha paridad, los locales hicieron valer su condición y se quedaron con los tres puntos tras un marcador de dos goles a uno. Andrea Pinamonti y Ulisses García, fueron los autores de los tantos del triunfo. Por su parte, los visitantes descontaron mediante Sebastiano Esposito.

Un resultado que pone en serios aprietos al equipo de Yerry Mina y compañía. Pues, quedan en la decimosexta posición de la Serie A con 30 puntos en 31 partidos jugados y con solo tres unidades de diferencia con el Lecce que ocupa la antepenúltima casilla y el inicio de la zona de descenso.

Así le fue a Yerry Mina ante Sassuolo

Yerry Mina fue titular y disputó la totalidad del partido entre Sassuolo y Cagliari. El defensor central sudamericano fue uno de los defensores con mejor calificación del encuentro. Claramente, el bastión defensivo de un equipo que no ha tenido una temporada de ensueño, pero que lucha por no caer en la zona roja.

Un remate, 75 de 82 pases acertados, cinco pases en el último tercio, uno de cinco pases largos completados, dos despejes, una intercepción, cuatro recuperaciones y 100 % de efectividad en sus barridas, fueron los números que los dejaron como una de los mejores defensores del partido.

Vale la pena recordar que, para la última convocatoria de la Selección Colombia, Yerry Mina no estuvo presente y el equipo ‘cafetero’ se vio superado por Croacia y Francia. Sumado a eso, el rendimiento defensivo no fue para nada el mejor y Mina siendo un hombre de confianza de Néstor Lorenzo, tendría un pie en el Mundial 2026.

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