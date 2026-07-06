Lance Armstrong asegura que Isaac del Toro puede dominar el Tour de Francia: “Es el segundo mejor ciclista del mundo”

Tras la segunda etapa del Tour de Francia, Lance Armstrong elogió al mexicano y destacó su papel junto a Tadej Pogacar en UAE Team Emirates

El exciclista estadounidense tiene grandes proyecciones para el mexicano | Reuters

Isaac del Toro continúa acumulando reconocimiento en el Tour de Francia 2026. Después de conquistar la segunda etapa y convertirse en apenas el segundo mexicano en ganar una jornada de la competencia, el ciclista de UAE Team Emirates recibió uno de los mayores elogios de su carrera por parte de Lance Armstrong, quien lo colocó entre la élite del pelotón internacional.

Durante el podcast The Move, en una mesa de análisis junto al ganador del Tour 2012, Bradley Wiggins, y el exciclista estadounidense George Hincapie, Armstrong aseguró que Del Toro representa una amenaza seria para subir al podio general y lo calificó como el segundo mejor corredor del mundo en la actualidad.

“El factor X es Isaac del Toro. Es el segundo mejor ciclista del mundo. Si juegan bien sus cartas, si quieren jugar con los otros equipos, un tipo como Del Toro, si lo dejas ir, no lo pueden atrapar”.

El exciclista aseguró que, si UAE quiere imponer condiciones y dominar a los otros contendientes, el nivel que ha mostrado Isaac del Toro lo convierte en la carta ideal para lograrlo. El resultado también confirmó el extraordinario momento de la escuadra emiratí, que domina el ciclismo mundial tras cerrar 2025 con 97 victorias y acumular ya 54 triunfos en la temporada 2026.

La dinámica de equipo y la resiliencia de Del Toro

Armstrong también destacó la dimensión histórica del triunfo del bajacaliforniano para el ciclismo mexicano: “¡Qué día para México! Nuestro viejo amigo y compañero de equipo, Raúl Alcalá, fue el primer mexicano en ganar una etapa del Tour, y ahora Isaac es el segundo. Es un día enorme para México“.

El estadounidense recordó la resiliencia del ciclista azteca, quien sufrió un problema mecánico que parecía comprometer sus opciones de victoria: “Hubo un punto de la carrera, a menos de una hora del final, que tuvo que ir a un cambio de llanta. Está a un lado del camino, no está contento con la bicicleta. Después empieza a andar hacia atrás para ir al siguiente coche del equipo y se queda solo, persiguiendo al pelotón”.

Para Armstrong, la actuación de Del Toro no puede entenderse sin la relación que mantiene con Tadej Pogacar, líder del UAE Team Emirates y principal favorito para conquistar su quinto Tour de Francia. Esa sociedad quedó reflejada en las dos primeras etapas de la carrera. El domingo, el esloveno renunció a disputar la victoria y acompañó a Del Toro hasta la meta para celebrar el histórico triunfo. Un día después, los papeles se invirtieron: fue el ciclista de Ensenada quien trabajó para lanzar el ataque definitivo del esloveno rumbo a la victoria en la tercera etapa, la número 122 de su carrera profesional.

“Es increíble la unión que tienen Pogacar e Isaac. Lo que hizo Pogacar es increíble. Está diciendo: ´tengo que mantenerme por delante de Vingegaard y Evenepoel, pero también quiero que gane mi compañero´. Está controlando todo. Y la camaradería, el abrazo entre ambos es especial”.

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