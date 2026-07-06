¿Cómo les fue a los colombianos en el Tour de Francia 2026 hoy 6 de julio? Resultados y posiciones

Egan Bernal tuvo mala suerte en el inicio de etapa, pero logró acomodarse y terminó llegando con el grupo principal.

Egan Bernal, pedalista colombiano | REUTERS

Inició el verdadero Tour de Francia. Después de la etapa 3 en llegada a suelo galo, en la localidad de Les Angels, Tadej Pogacar se alzó en brazos y terminó exhibiendo su poderío. Nuevamente el UAE Team Emirates mostró sus pergaminos con sus dos figuras estelares: el propio esloveno e Isaac del Toro, el mexicano que lanzó a su compañero para llevarse el triunfo de etapa y el maillot amarillo.

No fue un recorrido fácil. De hecho, un puerto de primera categoría y otros tres de tercera, sin duda, causaron estragos. Al fin los favoritos terminaron accediendo después del esfuerzo de Alex Baudin al comandar en soledad. Respecto a los colombianos, fue un buen día en especial para Sergio Higuita del XDS Astana.

Higuita, junto a Egan Bernal y Harold Tejada, fueron el trío de cafeteros que llegaron en el grupo principal, escalando posiciones en la clasificación general y mostrando muy buenas señales. Pudo ser incluso más estelar lo del zipaquireño del Netcompany INEOS, pero un pinchazo en su bicicleta lo obligó a batallar con el pelotón y abandonar la fuga antes de la mitad de carrera.

En general es un interesante repunte para la legión colombiana, a la espera de más platos fuertes en lo corrido de la Grande Boucle. Demostración de no resignarse y mantener la concentración, además de ratificar buenos niveles desde lo físico en una carrera de alto desgaste.

Colombianos en el Tour de Francia 2026: resultados y en qué posición quedaron hoy 6 de julio

Después de la cuarta etapa, el mejor colombiano del día fue Sergio Higuita al llegar en la casilla 15° a 18 segundos de Pogacar. Egan Bernal le siguió los pasos, de 18°, con el mismo tiempo del pedalista del Astana. Harold Tejada dijo presente en la posición 25°, tomando distancia de 57” del esloveno. Ya mucho más atrás quedaron Einer Rubio (54° a 13:35) y Fernando Gaviria (161° a 36:30).

Higuita escaló ocho posiciones en la general y terminó 18° a 3:23 de Pogacar. Incluso Bernal subió diez escalones para cerrar 21° a 4:15. Como si fuera poco, Harold Tejada ascendió seis casillas (23° a 4:38), seguido de Einer Rubio (71° a 30:37) y Gaviria (160° a 54:12).

¿A qué hora salen mañana los colombianos en la Etapa 4 del Tour de Francia 2026?

Este martes 7 de julio no habrá respiro para los aspirantes en la clasificación general. La cuarta fracción unirá caminos entre Carcassonne y Foix tras 181.9 kilómetros. Etapa de largo aliento por sus cuatro puertos de montaña, dos de ellos en segunda categoría.

La salida de los corredores está pactada para las 6:25 de la mañana (hora COL). Se estima que, cuatro horas más tarde, el ganador de etapa haga su arribo en la meta.

¿Quién transmite el Tour de Francia 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

Si usted desea ver la Grande Boucle en Colombia, tiene varias opciones para seguir las etapas. Desde el principio, la señal de ESPN junto a la plataforma Disney+ transmitirán la etapa. Ya después de las 8:00 a.m. (hora COL), los canales abiertos de RCN y Caracol se unirán a la fiesta ciclística. De igual modo, en Claro Sports podrá seguir todos los detalles.

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