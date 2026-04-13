¡Sin campeón! La final del Mexico City Open 2026 es postergada por culpa de la lluvia

El duelo entre Duckworth y Napolitano se definirá el lunes 13 de abril al medio día

La lluvia provoca que se suspenda la final del Mexico City Open

La final de singles del ATP Mexico City Open 2026 entre James Duckworth y Stefano Napolitano fue suspendida este domingo 12 de abril debido a la lluvia en el Deportivo Chapultepec. El encuentro, que inició con normalidad a las 12:00 horas, quedó inconcluso y sin campeón tras un par de interrupciones por culpa de las inclemencias meteorológicas.

Durante el primer set, ambos tenistas mantuvieron el servicio y llevaron el parcial hasta el desempate. El tie break se resolvió a favor de Napolitano luego de más de una hora de juego, en un inicio marcado por la paridad.

El segundo set siguió con el mismo ritmo y el marcador se encontraba 3-3 cuando comenzó la lluvia. Las acciones se detuvieron por 45 minutos mientras se intentaba acondicionar la pista de arcilla. Tras el trabajo en la cancha, los jugadores regresaron para reanudar el partido con peloteo previo.

Con el duelo en marcha nuevamente, Napolitano llegó a colocarse 5-4, con opción de cerrar el encuentro. Sin embargo, no logró concretar el quiebre y Duckworth igualó el marcador, momento en el que la lluvia volvió a interrumpir el juego.

¿Cuándo se reanudará la final del Mexico City Open 2026 y qué pasa con los boletos?

En un inicio, la organización informó que el partido se retomaría después de las 18:45 horas, pero la lluvia y la actividad eléctrica impidieron la reanudación. Posteriormente se anunció un nuevo horario antes de las 20:00 horas, sin que las condiciones permitieran continuar.

Ante la persistencia del clima, se determinó que la final se disputará el lunes 13 de abril a las 12:00 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados que contaban con boleto para la jornada del domingo podrán ingresar al día siguiente para presenciar la conclusión del encuentro.

El partido se reanudará desde el punto en el que fue suspendido, donde se espera que se dé a conocer al nuevo campeón de la competencia. De esta forma, el torneo definirá al ganador en una jornada adicional tras la suspensión provocada por la lluvia, dentro de un horario donde no haya mucha probabilidad de tormenta.

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