Santiago González, bicampeón del Mexico City Open 2026 tras una final al límite

Santiago González y Ryan Seggerman encendieron el Centro Deportivo Chapultepec tras una victoria en la final de dobles con parciales de 6-4, 4-6 y 10-8

La historia volvió a escribirse en el Estadio Rafael ‘Pelón’ Osuna, donde Santiago González reafirmó su dominio con una actuación a la altura de su trayectoria. El veracruzano, impulsado por una grada entregada, conquistó el título de dobles del Mexico City Open junto a Ryan Seggerman, tras imponerse en una final vibrante ante Diego Hidalgo y Patrick Trhac por 6-4, 4-6 y 10-8. Con este triunfo del domingo 12 de abril, el mexicano firmó el bicampeonato del torneo capitalino.

No era una final cualquiera. El tenista mexicano llegó con una racha impecable en la Ciudad de México, con triunfos desde la edición anterior y con la cancha del Centro Deportivo Chapultepec como su territorio. La experiencia marcó el camino y el apoyo del público funcionó como impulso constante. El local asumió el protagonismo desde el primer punto y sostuvo la presión en cada intercambio.

El primer set reflejó esa determinación. González y Seggerman dictaron el ritmo con un servicio sólido y efectivo. Ganaron el 81% de los puntos con el primer saque y sostuvieron la ventaja tras conseguir el quiebre decisivo. El 6-4 premió su consistencia y su claridad en los momentos importantes.

La respuesta de Hidalgo y Trhac puso a prueba el temple del favorito. Los campeones en Morelia y Phoenix ajustaron su estrategia y elevaron su agresividad. Su servicio alcanzó un 88% de efectividad en puntos ganados con el primero, un rendimiento que les permitió igualar el partido con otro 6-4 y llevar la definición al límite.

El super tie-break concentró toda la tensión de la final. La paridad se reflejó en cada punto y también en las estadísticas, con 51% de puntos totales para González y Seggerman frente a 49% de sus rivales. Cada error pesó y cada acierto marcó diferencia en un cierre de máxima exigencia.

En ese escenario, el mexicano mantuvo la calma, eligió bien y ejecutó con precisión junto a su compañero. El 10-8 selló el título y confirmó una certeza: en la Ciudad de México, Santiago González convierte la presión en victoria y la final en territorio propio, ahora como bicampeón indiscutido del Mexico City Open.

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