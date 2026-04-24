El bicampeón defensor no jugará sobre la arcilla parisina por una lesión en la muñeca

Carlos Alcaraz no defenderá el título en París | Reuters

Carlos Alcaraz no jugará Roland Garros. El tenista español confirmó su baja del Grand Slam parisino y el Masters 1000 de Roma tras conocer los resultados de las pruebas médicas en la muñeca derecha, cerrando definitivamente su participación en el torneo que había conquistado en 2024 y 2025.

“Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí”, escribió el murciano en sus redes sociales.

Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de… pic.twitter.com/U6PhjtXnBX — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026

La lesión se originó en el ATP 500 de Barcelona, donde debutó con molestias ante Otto Virtanen y posteriormente abandonó el torneo. A partir de ese momento, el murciano frenó su calendario en arcilla, se bajó del Masters 1000 de Madrid y dejó en suspenso su presencia en Roma y París, a la espera de estudios que definieran el alcance del problema físico.

En los días previos, Alcaraz había anticipado que las pruebas serían determinantes para definir su participación en los torneos de polvo de ladrillo Tras recibir los resultados, su equipo optó por una postura conservadora y descartó su participación en Roland Garros, priorizando la recuperación completa de la muñeca y evitando cualquier riesgo de recaída o daños a largo plazo.

La baja tiene un impacto directo en el ranking ATP. Alcaraz llegaba a la capital francesa como bicampeón defensor tras ganar Roland Garros 2025, donde se impuso en la final más larga en la historia del torneo a Jannik Sinner. Al no competir, perderá automáticamente los 2000 puntos obtenidos en ese torneo, un escenario que amplíará la ventaja del italiano en la cima.

El contexto se agrava porque Alcaraz también renunció al Masters de Roma, donde defendía otros 1000 puntos. La combinación de ambas ausencias implica la pérdida total de 3000 unidades en la gira de arcilla, mientras Sinner mantiene su calendario activo y con margen para incrementar su total de puntos.

El murciano no fijó una fecha de regreso y dejó claro que el siguiente paso será valorar la evolución de la lesión antes de decidir cuándo volver a la pista, en función de las sensaciones físicas y la respuesta al tratamiento. El panorama ahora se traslada a la temporada de césped, en 2025 ganó el ATP 500 de Queen’s y posteriormente alcanzó la final de Wimbledon, donde también defendía el bicampeonato.

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