Renata Zarazúa conquista Charlottesville y firma su primer título del 2026

La mexicana conquista el W100 de Charlottesville y logra su primer título de 2026, el 12 de su carrera, tras una final intensa definida en tres sets

12 títulos en su carrera | MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES VIA AFP

Renata Zarazúa volvió a levantar un trofeo y lo hizo con una victoria de peso para el tenis mexicano. La jugadora capitalina se coronó campeona del W100 de Charlottesville, Virginia, tras vencer en la final a la argentina Martina Capurro Taborda por 6-1, 1-6 y 7-5, en un partido que exigió respuesta mental y temple en el cierre.

El triunfo representa el primer título de Zarazúa en la temporada 2026 y el número 12 de su carrera profesional en singles, una cifra que confirma su regularidad en el circuito y su capacidad para competir en torneos de alto nivel fuera del calendario principal de la WTA. La mexicana llegó al torneo como primera cabeza de serie y número 87 del ranking mundial, condición que hizo valer en la arcilla verde de Virginia.

La final tuvo dos caras muy marcadas. Zarazúa dominó el primer set con autoridad, pero Capurro Taborda reaccionó en el segundo parcial para igualar el partido y llevar la definición a una tercera manga. En ese último set, el encuentro se volvió un duelo de quiebres y presión constante al servicio, hasta que la mexicana consiguió ponerse 6-5 y cerró con su saque.

Primer título individual mexicano del año

El resultado también tuvo valor histórico para el tenis nacional, pues la Federación Mexicana de Tenis destacó que se trata del primer título de singles para el tenis profesional mexicano en 2026. Zarazúa, además, dejó su marca de finales profesionales en 12 ganadas y 12 perdidas, tras disputar en Charlottesville su vigésima cuarta final de individuales.

El camino al campeonato no fue sencillo. La mexicana venció a Lia Karatancheva en primera ronda, superó a Haley Giavara en octavos, derrotó a Gina Feistel en cuartos de final y eliminó a Elizabeth Mandlik en semifinales, antes de imponerse a Capurro Taborda en el duelo por el título. Esa ruta incluyó partidos de alta exigencia, con victorias en tres sets que reforzaron su confianza rumbo a la final.

El W100 de Charlottesville se disputó del 20 al 26 de abril de 2026 en el Boar’s Head Resort Women’s Open, torneo del circuito ITF con bolsa de 100 mil dólares y superficie de arcilla al aire libre. Ese contexto le da mayor relevancia al título, ya que los W100 reparten puntos importantes para jugadoras que buscan fortalecer su posición en el ranking y llegar con ritmo a la gira europea.

De los 12 títulos profesionales de Zarazúa, ocho corresponden al circuito ITF y cuatro a categoría WTA 125. La FMT también precisó que este fue su tercer título en la categoría W100, además de que nueve de sus coronas han llegado en Estados Unidos. Ese dato refleja la comodidad competitiva que ha encontrado la mexicana en torneos norteamericanos.

Ascenso en el ranking mundial

El campeonato llega en un momento clave para Zarazúa, quien busca sostenerse dentro del top 100 de la WTA y llegar con mejores sensaciones a los próximos compromisos de la temporada. La previsión de la FMT apuntaba a un ascenso de 13 posiciones, hasta el sitio 74 del ranking mundial, una mejora importante en la carrera por asegurar mejores cuadros en torneos de mayor jerarquía.

Tras su coronación en Charlottesville, el calendario de Zarazúa apunta hacia nuevos retos en arcilla. La mexicana aparece contemplada para competir en el W100 de Bonita Springs, Florida, y también está inscrita en la clasificación del WTA 1000 de Roma, antes de su preparación rumbo a Roland Garros, torneo al que tiene acceso directo garantizado.

Con este título, Renata Zarazúa suma una señal fuerte en el arranque de su tramo más importante de la temporada. La mexicana no solo consiguió su primera corona del año, también reforzó su estatus como la principal referente del tenis femenil mexicano y confirmó que su presencia en el top 100 tiene bases competitivas firmes.

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