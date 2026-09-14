El Big 3 desaparece del Top 10 de la ATP por primera vez en casi 24 años

La caída de Djokovic al puesto 12 deja por primera vez desde octubre de 2002 a Federer, Nadal y el serbio fuera de los diez mejores

Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal | Reuters

Por primera vez en casi 24 años, el Top 10 del ranking ATP no cuenta con Roger Federer, Rafael Nadal ni Novak Djokovic. La actualización de este lunes sacó al serbio de los diez primeros lugares después de caer del quinto al puesto 12, con lo que terminó una presencia ininterrumpida del Big 3 que comenzó en octubre de 2002.

Djokovic perdió siete posiciones después de quedar eliminado en la primera ronda del US Open ante Mariano Navone y no poder defender los puntos obtenidos por alcanzar las semifinales en Nueva York un año antes. El resultado significó su salida más temprana de un Grand Slam desde el Australian Open de 2006 y la primera derrota de su carrera en un debut dentro del US Open.

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Federer, retirado desde 2022, y Nadal, quien puso fin a su carrera en 2024, habían dejado al serbio como el último representante activo de una generación que acumuló 66 títulos de Grand Slam.

Federer abrió la racha del Big 3 en el Top 10 en octubre de 2002

El 14 de octubre de 2002 comenzó la presencia que se mantendría durante casi un cuarto de siglo. Roger Federer, entonces con 21 años, avanzó seis posiciones en el ranking para colocarse como número siete del mundo.

El movimiento llegó después de conquistar el CA Tennis Trophy de Viena, torneo perteneciente a la ATP International Series Gold. Derrotó a Jiri Novak en la final y consiguió los puntos necesarios para instalarse nuevamente entre los diez mejores jugadores del circuito.

El suizo permaneció dentro del Top 10 hasta finales de 2016. Durante ese periodo también construyó una racha récord de 237 semanas consecutivas como número uno del mundo.

Nadal entró en 2005 y permaneció 912 semanas consecutivas

Rafael Nadal se incorporó al grupo el 25 de abril de 2005. Con 18 años, el español conquistó el Abierto de Barcelona y avanzó desde la posición número 11 hasta el séptimo lugar del ranking ATP.

A partir de aquella actualización, permaneció 912 semanas consecutivas dentro del Top 10, desde abril de 2005 hasta marzo de 2023. La cifra permanece como el récord de permanencia consecutiva entre los diez mejores jugadores del ranking masculino. Durante ese periodo ganó 22 títulos de Grand Slam y pasó 209 semanas como número uno del mundo.

Djokovic completó el Big 3 dentro del Top 10 en 2007

Novak Djokovic fue el último en incorporarse. El 19 de marzo de 2007, con 19 años, subió tres posiciones en la clasificación y entró por primera vez al Top 10, donde se unió a Federer y Nadal.

El serbio venía de alcanzar la final de Indian Wells, donde cayó ante el mallorquín, y dos semanas después conquistó el Sony Ericsson Open en Key Biscayne con una victoria en sets corridos sobre Guillermo Cañas. El título, primero de su carrera en un Masters 1000, le permitió sumar 345 puntos para romper la barrera.

Djokovic terminaría convirtiéndose en el máximo ganador histórico en este nivel con 40 títulos. También fue el primer jugador en completar el Career Golden Masters, al ganar cada uno de los nueve Masters 1000 del calendario, logró que posteriormente consiguió por segunda ocasión.

En 2015 añadió otro récord al conquistar seis torneos de la categoría durante una misma temporada.

Djokovic rompe una segunda racha de más de 400 semanas en el Top 10

Tras una temporada marcada por las lesiones, Nole regresó al Top 10 durante el verano de 2018 y desde entonces no había vuelto a salir. Con ello consiguió registrar dos periodos diferentes de más de 400 semanas dentro de los diez mejores antes de caer al puesto 12.

El serbio también posee el récord histórico de semanas como número uno del ranking ATP, con 428, además de sus 24 títulos de Grand Slam.

La salida de Djokovic termina una secuencia que se mantuvo desde el 14 de octubre de 2002: durante todo ese periodo, al menos uno entre Federer, Nadal y Djokovic apareció dentro del Top 10 de la ATP. Casi 24 años después, la clasificación vuelve a publicarse sin ninguno de los tres entre sus primeras diez posiciones.

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