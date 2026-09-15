Jack Draper pone fin a su temporada 2026 y fija su regreso al tenis para 2027

El británico, ex número cuatro del ranking ATP, continuará con la recuperación de una lesión en el brazo izquierdo que ha limitado su calendario

Jack Draper volverá hasta 2027 | GETTY IMAGES VIA AFP

Jack Draper no volverá a competir durante la temporada 2026. El tenista británico confirmó que prolongará su ausencia del circuito debido a los problemas físicos que arrastra en el brazo izquierdo y estableció como objetivo regresar a las competencias a principios de 2027. Su última participación se produjo durante la gira norteamericana sobre cancha dura.

El jugador de 24 años ha lidiado con una lesión relacionada con una contusión o edema óseo en el brazo con el que ejecuta el servicio. Los problemas físicos redujeron su actividad durante los últimos meses y le impidieron mantener continuidad después de haber alcanzado el cuarto puesto del ranking mundial durante 2025.

Draper explicó su situación a través de Instagram y confirmó que utilizará los próximos meses para recuperarse. “No suelo escribir tanto texto por aquí, pero quería actualizarles: mi objetivo es regresar al circuito a principios de 2027”, escribió el británico, quien actualmente ocupa el puesto 155 de la clasificación ATP.

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El británico también abordó el impacto que ha tenido este periodo fuera de las canchas. “Toda la dedicación y el trabajo que había puesto en este deporte estaban dando sus frutos. Todo iba a mi favor y el camino parecía tan claro. Sin embargo, una lesión complicada hizo que las cosas fueran increíblemente difíciles y, desde ese momento, he estado intentando desesperadamente volver y sentirme como antes en la cancha”, explicó.

La publicación de Jack Draper en Instagram | jackdraper

Su última etapa de competencia incluyó participaciones en Montreal y Cincinnati, además de su ausencia en el US Open. La falta de actividad provocó su descenso en el ranking después de una etapa en la que conquistó su primer Masters 1000 en Indian Wells y posteriormente alcanzó la final del Masters 1000 de Madrid.

“Me estoy tomando este tiempo para reiniciar y sanar, para que cuando regrese esté al 100% listo para darlo todo. El tenis es mi propósito y mi pasión, así que cuando vuelva a pisar la cancha quiero asegurarme de que nada me impida llegar a donde quiero ir y lograr las cosas que sé que soy capaz de conseguir”, agregó Draper al explicar la decisión de detener su temporada.

El proceso de recuperación también contempla modificaciones en algunos aspectos de su preparación. Draper ha probado cambios en las cuerdas y el peso de su raqueta, además de ajustes en el movimiento del saque para reducir la carga sobre el brazo. Andy Murray continúa dentro de su equipo técnico, aunque su participación en el circuito será durante un número limitado de semanas.

Draper tendrá ahora los últimos meses de 2026 para continuar con su rehabilitación antes de determinar una fecha definitiva para volver al ATP Tour. El británico pretende iniciar su regreso durante los primeros meses de 2027, con un calendario que dependerá de la evolución de la lesión y de su respuesta cuando retome progresivamente los entrenamientos.

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