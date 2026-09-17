Ben Shelton causa baja de la Laver Cup 2026; Brandon Nakashima ocupará su lugar

El número 4 del ránking no jugará el torneo tras llegar a la final del US Open. Nakashima ocupará su lugar y debutará con el Equipo Mundo en Londres

El finalista de US Open no dio motivo de la baja | Reuters

La alineación del Equipo Mundo sufrió un cambio a pocos días del inicio de la Laver Cup 2026. Ben Shelton quedó fuera de la convocatoria y su lugar será ocupado por Brandon Nakashima, quien hará su primera aparición en esta competencia por equipos.

La modificación se produce después de la participación de Shelton en el US Open, donde llegó hasta la final y perdió ante Alexander Zverev. El estadounidense disputó siete partidos durante su recorrido en Nueva York, incluido un encuentro de cinco sets ante Carlos Alcaraz en los cuartos de final.

Ben Shelton queda fuera tras llegar a la final del US Open 2026

La organización de la Laver Cup confirmó la salida de Shelton, aunque no detalló el motivo de su retiro. Su ausencia representa un ajuste para el capitán Andre Agassi, quien pierde a un jugador con experiencia tanto en singles como en dobles. El anuncio oficial fue publicado este jueves 17 de septiembre.

Team World roster update.



World no. 16 Brandon Nakashima will join Team World in London, replacing American Ben Shelton.



Nakashima will make his Laver Cup debut after a strong hard court season on his way to a career high ATP ranking 🎾#LaverCup #TennisUnrivaled pic.twitter.com/GYZ1xa8qqq — Laver Cup (@LaverCup) September 17, 2026

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Shelton estaba contemplado para disputar su tercera Laver Cup. En sus participaciones anteriores acumuló una marca de seis victorias y dos derrotas, además de formar parte del campeonato obtenido por el Equipo Mundo en Vancouver 2023. El estadounidense también había sido anunciado como uno de los integrantes principales del conjunto para la edición de Londres.

Su baja ocurre después de alcanzar la primera final de Grand Slam de su carrera. Shelton superó a Carlos Alcaraz y Frances Tiafoe antes de caer frente a Zverev por 6-3, 7-6, 5-7 y 6-2 en el partido por el título del US Open, disputado el 13 de septiembre.

La actividad acumulada durante el torneo de Nueva York dejó un margen reducido de recuperación antes de la Laver Cup. La competencia comenzará el viernes 25 de septiembre en la O2 Arena de Londres, menos de dos semanas después de la final del último Grand Slam de la temporada.

Brandon Nakashima debutará con el Equipo Mundo

El elegido para ocupar la plaza es Brandon Nakashima, quien se encuentra en el puesto 16 del ranking ATP, la mejor posición de su trayectoria. El tenista de 25 años se incorporará por primera vez al torneo y quedará bajo la dirección de Agassi y el vicecapitán Pat Rafter.

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Nakashima llegará a Londres después de una temporada en la que ingresó por primera ocasión al Top 20. Su resultado principal fue la final del Masters 1000 de Montreal, donde perdió precisamente ante Shelton. También avanzó a las semifinales de Cincinnati, Washington, Queen’s Club y Acapulco. Su perfil oficial en la Laver Cup también registra dos subcampeonatos en 2026.

“Estoy muy emocionado por debutar en la Laver Cup en Londres. Es un evento en el que siempre soñé jugar”, declaró Nakashima en el comunicado difundido por el torneo. El estadounidense también señaló que buscará contribuir al equipo durante los tres días de actividad.

Con el movimiento, el Equipo Mundo estará integrado por Nakashima, Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Alexander Bublik, Learner Tien y Francisco Cerúndolo. El conjunto intentará defender el título que consiguió en San Francisco durante la edición de 2025.

Del otro lado estará el Equipo Europa, comandado por Yannick Noah y conformado por Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Flavio Cobolli, Jakub Mensik y Rafael Jódar. La Laver Cup 2026 se celebrará del 25 al 27 de septiembre y marcará el regreso del torneo a Londres.

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