Rating Colombia del 22 de marzo de 2026, según CNC: ¿Quién fue eliminado de ‘La Casa de los Famosos’?

Un nuevo integrante abandonó la casa más famosa de Colombia. Todos los detalles en Claro Sports.

Juan Palau La Casa De Los Famosos / Captura de pantalla RCN.

‘La Casa de los Famosos’ vivió una nueva noche de eliminación, uno de los capítulos más esperados durante toda la semana. En Claro Sports Colombia se encuentran todos los detalles de este y todos los programas de este domingo 22 de marzo del 2026 en el rating nacional.

Rating en Colombia del 22 de marzo de 2026, según CNC

1.Noticias Caracol PRM | 8.44%

2. Séptimo Día | Canal Caracol | 6.88%

3. Los Informantes | Canal Caracol | 6.87%

4. La Casa de los Famosos | Canal RCN | 6.21%

5. Noticias Caracol MD | 5.78%

6. Expediente Final | Canal Caracol | 4.90%

7. La Red | Canal Caracol | 3.99%

8. Noticias RCN PRM | 3.69%

9. Caso Cerrado, parte 2 | Canal RCN | 2.84%

10. Noches de Premier: Misión Imposible | Canal Caracol | 2.52%

¿Quién fue el eliminado en ‘La Casa de los Famosos’?

Como es costumbre de todos los domingos, este 22 de marzo un habitante de ‘La Casa de los Famosos’ le dijo adiós al reality. Pues bien, Juan Palau abandonó el reality. La votación conta el actor y cantante no lo benefició, ya que con 7.66% tuvo que salir, tras el anuncio de la presentadora Carla Giraldo y el desconsuelo de un par de compañeros.

La Casa De Los Famosos / RCN TV

Parrilla futbolera de este lunes, 23 de marzo del 2026:

02:00 p.m. | Boyacá Chicó vs Deportes Tolima | Liga BetPlay.

04:10 p.m. | Independiente Santa Fe vs Medellín | Liga BetPlay.

06:20 p.m. | Jaguares de Córdoba vs Águilas Doradas | Liga BetPlay.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el rating en este país se define por medio de porcentajes. El Centro Nacional de Consultorías (CNC) estipula los niveles de audiencia al recopilar los datos de millones de decodificadores. Si usted cambia de canal, le da más puntaje a ese último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

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