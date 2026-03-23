Santiago González alcanza las 450 victorias en dobles ATP y avanza a octavos de final en Miami

El mexicano firmó una hazaña histórica en el Masters 1000 de Miami y avanzó a octavos de final tras remontar junto a David Pel

El veracruzano firmó un triunfo histórico en Miami | Imago7

Santiago González alcanzó las 450 victorias en dobles dentro del circuito ATP al avanzar a los octavos de final del Masters 1000 de Miami. El tenista mexicano, acompañado por el neerlandés David Pel, superó en un duelo exigente al italiano Luciano Darderi y al brasileño Fernando Romboli, en un partido que se definió en super tie-break.

El encuentro comenzó cuesta arriba para la dupla de González, que perdió el primer set en el desempate por 7-3. La pareja rival impuso condiciones en los momentos clave, obligando al mexicano y al neerlandés a ajustar desde el fondo y en la red para mantenerse en el partido.

A partir del segundo parcial, González y Pel cambiaron la dinámica del encuentro. Con mayor consistencia en el servicio y mejores decisiones en los intercambios cortos, dominaron el set con un claro 6-2 que les permitió llevar el partido al súper tiebreak.

En la definición, la experiencia del mexicano fue determinante. González sostuvo la presión en los puntos clave y, junto a Pel, cerró el triunfo por 10-8 para sellar la remontada y asegurar su lugar en la siguiente ronda del torneo.

Un histórico de nuestro tenis🎖️



Santiago González🇲🇽 debutó con triunfo en el Masters1000 de Miami y registró un récord envidiable en su carrera, al llegar a 450 victorias a nivel ATP.



¡Felicidades por este enorme logro @gonzalezsanty y que sigas haciendo historia!👏#MCO2026 pic.twitter.com/uTa2ihbANS — México City Open (@mxcityopen) March 23, 2026

Con este épico triunfo, el veracruzano llegó a 450 victorias en dobles dentro del tour de élite, consolidándose como uno de los jugadores más consistentes y longevos del circuito en la especialidad y como una figura histórica del tenis mexicano.

A lo largo de su carrera, González ha construido un palmarés de 25 títulos ATP, con un ranking máximo de número 7 del mundo alcanzado en 2023. Entre sus resultados más destacados se encuentra la final de Roland Garros en 2017, además de dos presencias en cuartos de final del Abierto de Australia y terceras ronda en Wimbledon y el US Open en al menos siete ocasiones.

En cuanto a sus mayores éxitos, el mexicano alcanzó tres finales de Masters 1000, todas junto al francés Édouard Roger-Vasselin, con quien vivió el punto más alto de su carrera entre 2022 y 2023. La dupla disputó las finales de Indian Wells, Miami y París, logrando consagrarse en Florida y Francia. Estos títulos se suman a dos coronas en torneos ATP 500 y 21 más en categoría ATP 250, en una trayectoria que inició con su primer título en mayo de 2010 y que, casi 16 años después, lo mantiene como una referencia.

Ahora, en la segunda ronda de Miami, torneo que ya conquistó en el pasado, González y Pel enfrentarán al británico Henry Patten y al finlandés Harri Heliovaara, con el objetivo de avanzar a la tercera ronda por primera vez en la temporada tras sus eliminaciones tempranas en Delray Beach y Acapulco.

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