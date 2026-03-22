Adiós temprano de Carlos Alcaraz en Miami: Korda lo elimina y enciende las dudas

Sebastian Korda, el número 36 del mundo, sorprendió al español Carlos Álcaraz con parciales de 6-3, 5-7 y 6-4, tras 2 horas y 18 minutos de juego

Carlos Alcaraz, eliminado en Miami | Reuters; Geoff Burke-Imagn Images

Hasta los mejores tropiezan, y esta vez le tocó a Carlos Alcaraz. El número uno del mundo se despidió de forma prematura del Miami Open tras caer en la tercera ronda ante Sebastian Korda, quien firmó una de las sorpresas más resonantes de la temporada con parciales de 6-3, 5-7 y 6-4 en dos horas y 18 minutos de batalla. Un resultado que sacude el tablero del circuito y deja interrogantes inmediatos sobre el momento del murciano.

El partido tuvo un guion incómodo para Carlos Alcaraz desde el arranque. Korda, sólido y agresivo, tomó la iniciativa y castigó con precisión, mientras el español evidenciaba dificultades para encontrar ritmo. Las quejas por el estado de las pelotas fueron una constante en su lenguaje corporal y en sus intercambios con el banquillo, pero del otro lado hubo respuestas: el estadounidense jugó mejor, gestionó los momentos clave y sostuvo su ventaja con autoridad.

Más allá del tropiezo, el impacto en el ranking tiene matices. Alcaraz no solo evita perder puntos, sino que suma 40 respecto a la edición pasada, donde había caído antes. Sin embargo, el escenario abre una ventana para Jannik Sinner, su principal perseguidor, quien no defendía unidades tras su ausencia en 2025 por suspensión. La pelea por el número uno entra así en una fase más volátil.

Si el italiano logra el título en Miami, la diferencia entre ambos podría reducirse a 1.190 puntos, una distancia considerablemente más estrecha de cara a los próximos torneos. El calendario no concede respiro: la gira de tierra batida asoma en el horizonte inmediato y será un terreno decisivo para medir la consistencia de los aspirantes al trono.

En pista, Carlos Alcaraz vivió un duelo de altibajos. No encontraba fisuras en el juego de Korda y llegó a verbalizar su frustración: “No puedo más. Necesito parar e irme a casa”. Aun así, reaccionó con carácter en el segundo set, encadenando cinco juegos consecutivos para forzar la tercera manga. Fue un espejismo. Cuando el partido entró en su fase definitiva, el estadounidense asestó el golpe con un ‘break’ en el 4-3 que ya no soltó.

El historial reciente tampoco ayuda a disipar dudas en Florida. Campeón en 2022, Carlos Alcaraz no ha logrado consolidar su dominio en Miami en las últimas ediciones. Ahora, con dos derrotas en sus últimos tres partidos, el foco se traslada a Europa, donde defenderá Montecarlo antes de encarar Barcelona, Madrid y Roma. La arcilla será su próxima gran prueba, y quizá también el escenario ideal para reencontrarse con su mejor versión.

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