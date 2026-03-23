Michael Mmoh se consagra en el ATP Challenger de Morelos tras remontar ante Taro Daniel

El estadounidense viene de atrás ante el japonés, conquista su octavo título Challenger y el primero fuera de EE.UU. tras imponerse en tres sets

El estadounidense gana su octavo título de la categoría | Claro Sports

La final del ATP Challenger de Morelos 2026 dejó una historia de resistencia, ajustes tácticos y dominio mental. Taro Daniel tomó la ventaja inicial, pero Michael Mmoh supo recomponer el camino para firmar una remontada que definió el campeonato en tres sets: 4-6, 6-4 y 6-3. El estadounidense levantó el trofeo y alcanzó un hito importante en su carrera al conquistar su octavo título Challenger y el primero fuera de Estados Unidos, consolidando su crecimiento competitivo en el circuito.

Un partido de ajustes y dominio desde el servicio

El arranque fue para Taro Daniel, quien logró imponer condiciones con su servicio y un sólido porcentaje de puntos ganados con el segundo saque. El japonés se llevó el primer set 6-4 gracias a su efectividad en momentos clave, especialmente al sostener sus juegos de servicio sin conceder oportunidades de quiebre.

Sin embargo, el rumbo cambió en el segundo set. Mmoh elevó su nivel con el primer servicio y redujo errores no forzados, lo que le permitió equilibrar el duelo. El estadounidense fue más agresivo en los intercambios y encontró mejores ángulos, lo que se reflejó en un 77% de puntos ganados con el saque en ese parcial.

Daniel perdió consistencia en el segundo servicio, un factor que Mmoh aprovechó con inteligencia. La presión constante desde el resto comenzó a inclinar la balanza, obligando al japonés a jugar más incómodo desde el fondo de la cancha.

Mmoh impone condiciones y sella la remontada

El tercer set confirmó la tendencia. Michael Mmoh mostró mayor solidez en los puntos largos y dominó desde el resto, un aspecto clave que marcó la diferencia. El estadounidense capitalizó mejor sus oportunidades de quiebre y mantuvo el control emocional en los momentos decisivos.

Daniel, por su parte, no logró sostener el ritmo. Aunque tuvo algunos destellos, sus números en puntos ganados al resto y la baja efectividad con el segundo servicio terminaron por condenarlo ante un rival que ya había tomado confianza.

La estadística final refleja el dominio de Mmoh en los dos últimos sets. Ganó el 56% de los puntos totales en el segundo parcial y el 58% en el tercero, lo que evidencia su capacidad para ajustar durante el partido.

Así, Michael Mmoh levantó su octavo título Challenger y rompe la barrera geográfica al ganar por primera vez fuera de su país, un paso significativo en su carrera profesional. Además, reafirma su capacidad para competir en escenarios adversos y remontar ante rivales de experiencia.

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