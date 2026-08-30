Renata Zarazúa cae en el US Open y cierra el 2026 sin un triunfo de Grand Slam

La mexicana llegó a sacar para ganar el partido ante Polina Iatcenko, pero terminó eliminada en un dramático tercer set

Renata Zarazúa | JUSTIN FORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Renata Zarazúa cerró su participación en los Grand Slams de 2026 sin poder conseguir una victoria. La mexicana quedó eliminada en la primera ronda del US Open ante la rusa Polina Iatcenko, que hacía su debut en el main draw de un Major, con parciales de 4-6, 6-4 y 7-6(7).

Zarazúa llegó a estar con ventaja de un quiebre en el tercer set y sacó para ganar el encuentro con 5-4, pero no consiguió cerrar la victoria. Iatcenko reaccionó, llevó el duelo hasta el desempate definitivo y terminó imponiéndose 10-7 para completar la remontada.

La capitalina había comenzado mejor. Se quedó con el primer parcial por 6-4 y en el segundo llegó a colocarse 3-1 arriba, pero permitió que su rival se levantara. La número 160 del mundo recuperó el quiebre y terminó llevándose la manga por el mismo marcador.

El tercer set volvió a ponerse del lado de Zarazúa desde el inicio. Quebró en el primer juego y confirmó la ventaja. Con el marcador 5-4 a su favor, sirvió para ganar el partido. Sin embargo, llegó el break que cambiaría el rumbo de la tarde.

Iatcenko, número 160 del ranking mundial llegó al cuadro principal después de superar la fase de clasificación y disputó ante Zarazúa el primer partido de Grand Slam de su carrera. La victoria fue su tercera dentro del circuito principal.

Renata Zarazúa termina 2026 sin victorias en Grand Slam

La eliminación en Nueva York completó una temporada complicada para Zarazúa en los torneos más importantes del calendario. Participó en los cuatro Grand Slams de 2026 y quedó eliminada en primera ronda en todos.

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En el Australian Open comenzó la campaña con derrota ante la checa Marie Bouzkova por 6-2 y 7-5. Posteriormente, en Roland Garros, cayó por 6-4 y 6-1 frente a Diana Shnaider, preclasificada 25 del torneo, que más tarde venció a la número 1 del mundo, Aryna Sabalenka.

La historia se repitió en Wimbledon, donde fue eliminada en su presentación por Alexandra Eala, con parciales de 6-1 y 6-2. A esos resultados se suma que también perdió su primer encuentro de dobles femenil en los tres primeros Majors del año.

El pasado 25 de agosto, la mexicana cumplió un año sin ganar un partido de Grand Slam. Su último triunfo llegó en La Gran Manzana, con el resultado más importante de su carrera.

Más de un año desde la histórica victoria ante Madison Keys

En el US Open 2025, Zarazúa sorprendió a Madison Keys, entonces número seis del mundo y campeona vigente del Australian Open, después de remontar para imponerse por 6-7(10), 7-6(3) y 7-5 en más de tres horas sobre el Arthur Ashe Stadium.

El triunfo la consolidó como la primera mexicana en derrotar a una jugadora del Top 10 en Flushing Meadows y representó su primera victoria ante una rival ubicada entre las 10 mejores del ranking. Un año después, regresó con la oportunidad de cortar la sequía, pero esta vez fue ella quien dejó escapar una ventaja en el set definitivo.

En su primer main draw de un Major, Iatcenko podría enfrentar a Aryna Sabalenka, líder del ranking mundial y bicampeona defensora del certamen. Antes la bielorrusa, que no gana un torneo desde Miami en marzo, deberá superar a la colombiana Camila Osorio en su partido de primera ronda.

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