Aurora vs Malacateco en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Aurora y Malacateco por la sexta jornada del Torneo Apertura de Guatemala.

Aurora vs Malacateco, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Aurora vs. Malacateco! El estadio Cementos Progreso será escenario este domingo 30 de agosto de un encuentro correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El partido comenzará a las 17:00 horas, con Aurora buscando aprovechar su localía y los Toros intentando sumar para acercarse a la zona alta.

Aurora FC llega con tres puntos obtenidos en su última presentación, gracias al triunfo 3-2 sobre Suchitepéquez. El conjunto capitalino también venció 7-0 a San Pedro y 2-1 a Comunicaciones en las jornadas anteriores, resultados que lo mantienen con aspiraciones en la clasificación. Ahora buscará mantener esa dinámica y conseguir otra victoria frente a su afición.

Por su parte, Malacateco viene de superar 2-0 a San Pedro en la quinta fecha. Los Toros habían caído 4-2 ante Comunicaciones en su partido anterior, después de empatar frente a Xelajú MC y Cobán Imperial. El equipo fronterizo intentará aprovechar el impulso de su último triunfo para conseguir puntos como visitante y continuar escalando posiciones.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Aurora vs Malacateco hoy domingo 30 de agosto de 2026?

El encuentro entre Aurora y Malacateco será el domingo 30 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Sampedrano y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Aurora vs Malacateco para la jornada 6, al momento

Ni Aurora ni Malacateco cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Saúl Phillip y Carlos Robles no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Aurora : Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, José Manuel Lemus, Carlos Flores, Klisman García, Pablo Mingorance, Paulo Motta, José Luis Vivas, Daniel Baján, Víctor Urias, Julio César Rodríguez. DT : Saúl Phillip.

: Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, José Manuel Lemus, Carlos Flores, Klisman García, Pablo Mingorance, Paulo Motta, José Luis Vivas, Daniel Baján, Víctor Urias, Julio César Rodríguez. : Saúl Phillip. Malacateco: Miguel Jiménez, Roberto Meneses, Juan Esqueda, Marlon Chun, Andru Morales, Andy Soto, José Javier Longo, Fernando Morales, Kevin Ramírez, Eliser Quiñones, Nelson Andrade. DT: Carlos Robles.

Antecedentes del Aurora vs Malacateco y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Aurora vs Malacateco:

8 de noviembre. de 2025 | Malaceteco 1-0 Aurora | Torneo Apertura

22 de marzo de 2026 | Malacateco 1-1 Aurora | Torneo Clausura

1 de febrero de 2026 | Aurora 1-0 Malacateco | Torneo Clausura

10 de diciembre de 2025 | Aurora 2-1 Malacateco | Torneo Apertura

6 de diciembre de 2025 | Malacateco 1-0 Aurora | Torneo Apertura

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