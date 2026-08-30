San Pedro vs Antigua GFC en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre San Pedro y Antigua GFC por la sexta jornada del Torneo Apertura de Guatemala.

San Pedro Antigua GFC, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de San Pedro vs. Antigua GFC! El Estadio Sampedrano recibe este domingo 30 de agosto uno de los encuentros de la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El balón comenzará a rodar a las 15:00 horas, con dos equipos que llegan con objetivos diferentes, pero con la necesidad de sumar.

San Pedro FC afronta el encuentro con nueve puntos después de cinco fechas. El equipo sampedrano, que disputa su primera temporada en la máxima categoría, acumula tres victorias y dos derrotas. Tras un inicio que le permitió instalarse en la parte alta de la clasificación, buscará aprovechar su condición de local para conseguir otro resultado positivo ante su afición.

Enfrente estará Antigua GFC, líder del campeonato con 12 unidades. Los Coloniales comenzaron el torneo con cuatro triunfos consecutivos y vienen de empatar 1-1 contra Comunicaciones. Ahora intentarán recuperar la victoria para conservar el primer puesto, aunque tendrán que superar a un San Pedro que quiere seguir dando de qué hablar en su estreno en la Liga Nacional.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el San Pedro vs Antigua GFC hoy domingo 30 de agosto de 2026?

El encuentro entre San Pedro y Antigua GFC será el domingo 30 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Sampedrano y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del San Pedro vs Antigua GFC para la jornada 6, al momento

Antigua GFC no podrá contar con Enrique Camargo tras ser expulsado en la última jornada, mientras que San Pedro no cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Edwin Vásquez y Mauricio Tapia no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

San Pedro : Vander Cruz, Steveth Chacón, David Álvarez, Alexis Barrientos, Yasnier Matos, Romario Gómez, Edgar Macal, Emerson Garcia, Luis Navas, Germán Águila, Sebastián Colón. DT : Edwin Vásquez.

: Vander Cruz, Steveth Chacón, David Álvarez, Alexis Barrientos, Yasnier Matos, Romario Gómez, Edgar Macal, Emerson Garcia, Luis Navas, Germán Águila, Sebastián Colón. : Edwin Vásquez. Antigua GFC: Jorge Moreno, Héctor Prillwitz, José Ardón, Alexander Robinson, Suhander Zúñiga, José Rosales, Óscar Castellanos, Iván Mora, José Espinoza, William Fajardo, Agustín Maziero. DT: Mauricio Tapia.

Antecedentes del San Pedro vs Antigua GFC y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Este será el primer encuentro oficial en los últimos años entre San Pedro y Antigua GFC.

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