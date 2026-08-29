Roger Federer, al Salón de la Fama del Tenis Internacional

El suizo llegó a ganar 1,251 partidos y perdió 275 en su carrera, conquistó 103 torneos; fue número uno del mundo durante 310 semanas, 237 consecutivas

Roger Federer entra al recinto de los inmortales. | Reuters

Roger Federer, retirado de las canchas en 2022, será este sábado el nuevo inquilino en el Salón de la Fama del Tenis Internacional con sede en Newport, Rhode Island. Será el primero del llamado Big Three del deporte blanco en ingresar al recinto de los inmortales. El tenista más querido, el más admirado, el más elegante y el más respetado de la historia, ha dejado un legado dentro y fuera de la cancha muy difícil de igualar.

El nacido en Basilea, Suiza, hace 45 años, era un caballero en la cancha, ganó el premio a la deportividad en 13 ocasiones, y el premio al jugador favorito de los aficionados durante 18 años consecutivos de 2003 a 2021. Eso ocurrió mientras acumulaba más de 130,6 millones de dólares en ganancias solo por jugar, pero muy poco comparado a lo que sumó por patrocinios.

“No es algo con lo que sueñes de niño. Mi sueño era ganar Wimbledon. Tal vez convertirme en el número uno del mundo o ganar el torneo de mi ciudad natal. Pero creo que ser incluido en el Salón de la Fama tiene un significado diferente: tal vez no se base solo en los resultados, sino también en los valores y en todo lo que has creado a lo largo de tu trayectoria. Es completamente diferente a ganar un Grand Slam o convertirse en el número uno. Es un gran honor, uno de los mayores que se pueden recibir en nuestro deporte”, mencionó Federer, a su llegada a Newport.

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Federer llegó a ganar 1,251 partidos y perdió 275 en su carrera. Conquistó 103 torneos, el segundo mayor número de la historia (Jimmy Connors ganó 109), incluidos 20 Grand Slams (8 Wimbledon, 6 Australia, 5 US Open, 1 Roland Garros) y 6 ATP Finals de Maestros. Fue número uno del mundo durante 310 semanas, de ellas 237 fueron consecutivas. Por equipos, ganó una vez la Copa Davis, tres veces la Copa Hopman, tres Laver Cup, en Juegos Olímpicos se colgó medalla de oro en dobles con Stan Wawrinka en Beijing 2018 y plata individual en Londres 2012.

Jugó partidos multitudinarios. En Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en 2020 un encuentro de exhibición contra Rafael Nadal que atrajo a casi 52,000 aficionados; o en la Plaza de Toros México en 2019 junto con Alexander Zverev, que reunió a más de 42,000 fanáticos de Su Majestad.

“Espero haber representado bien a este deporte y que la gente haya disfrutado viéndome jugar, o que disfruten viendo mis mejores momentos en el futuro. Sobre todo, espero haber contribuido a impulsar este deporte en la dirección correcta. Cuando juegas, piensas mucho en las victorias y las derrotas. Pero al final, ya no se trata de eso: se trata de las emociones que dejas en la gente”, agregó el tenista suizo.

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Su calidad humana indiscutida. Invirtió más de 50 millones de dólares en su Fundación Roger Federer, para ayudar en la educación, alimentación y desarrollo de los niños necesitados de África. Ídolo de la mayoría de los jugadores actuales, tuvo grandes rivalidades como Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Leyton Hewitt y Andy Roddick.

Aunque no es el máximo ganador de torneos de Grand Slam, Su Majestad, Roger Federer, es reconocido por la mayoría como el más grande tenista de todos los tiempos.

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