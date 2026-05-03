Jannik Sinner conquista Madrid y firma un récord histórico con cinco Masters 1000 consecutivos

El italiano arrasó a Zverev en 58 minutos, sumó su quinto Masters al hilo y extendió su dominio con 28 triunfos seguidos en la categoría

Sinner levantó su cuarto título de la temporada | Reuters

Jannik Sinner derrotó a Alexander Zverev por 6-1 y 6-2 en la final del Madrid Open 2026. El italiano resolvió el partido en 58 minutos y confirmó una diferencia clara desde el primer juego, donde tomó el control total del encuentro y no volvió a soltarlo. El número uno del mundo dejó sin margen de reacción al número tres, que apenas pudo sostener tres juegos en toda la final.

Así, se convirtió en el primer jugador en la historia en ganar cinco torneos consecutivos de ATP Masters 1000. La racha incluye París 2025, el Sunshine Double en Indian Wells y Miami, Montecarlo y Madrid, con un total de 28 triunfos seguidos en la categoría y solo dos sets perdidos en ese tramo. Con este resultado, alcanzó su noveno título de Masters, el segundo en arcilla.

El dominio del de San Cándido se reflejó en cada punto del partido y también en el recorrido reciente dentro del calendario. Ganó dos torneos en pista dura, trasladó ese nivel a la arcilla en Mónaco y lo sostuvo en la capital española sin ceder terreno. En este momento, no tiene rival directo dentro del circuito si no es Carlos Alcaraz, quien no estuvo presente en este tramo por lesión.

Sinner le pasa por encima a Zverev

El primer set marcó la diferencia desde los números en la pista de Madrid. Zverev solo ganó 11 puntos en todo el parcial, no sumó ninguno con su segundo saque y apenas consiguió cuatro con el primero. Sinner rompió el servicio desde el inicio, encadenó cinco juegos consecutivos y cerró el set con una ventaja que dejó sin opciones a cualquier intento de reacción.

El desarrollo del partido mantuvo la misma tendencia en el segundo parcial, con Sinner dominando los intercambios desde el fondo y controlando cada turno de saque. El italiano jugó con profundidad constante, forzó errores del rival y no concedió oportunidades de quiebre en todo el encuentro. Su rival intentó variar con el servicio, pero no logró sostener puntos largos ni generar presión en la devolución. El encuentro se resolvió con dos quiebres adicionales en el segundo set y un cierre sin complicaciones en menos de una hora de juego.

Sinner's crowning moment 👑@janniksin produces a magnificent performance as he defeats Zverev 6-1, 6-2 for his first Madrid title! @MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/yusn2NM7M0 — ATP Tour (@atptour) May 3, 2026

El italiano domina la rivalidad directa

La racha de enfrentamientos entre ambos confirma el dominio de Sinner en los últimos torneos. Durante su racha de cinco Masters consecutivos, el italiano ha vencido a Zverev siempre en sets corridos, con marcadores de 6-0 y 6-1 en semifinales de París, 6-2 y 6-4 en semis Indian Wells, 6-3 y 7-6 en semis de Miami, 6-1 y 6-4 en semis de Montecarlo y el 6-1 y 6-2 de esta final en Madrid.

En total, Sinner suma nueve triunfos consecutivos sobre el número 3 del ranking mundial, quien llegó a este torneo como dos veces campeón en la capital española. Además, ha ganado 14 sets de forma consecutiva. El último parcial ganado por el alemán fue en la final de Vienna 2025, donde no pudo levantar el título.

A tres títulos de completar el tenis.

Con el título en Madrid, Sinner queda a dos torneos de completar el tenis. El italiano tiene solo dos títulos grandes que le faltan en su palmarés: Roma y Roland Garros, las siguientes paradas del calendario, además de los Juegos Olímpicos.

Con 24 años es uno de los cuatro jugadores en la historia en disputar las nueve finales de Masters 1000 y tiene la oportunidad de completar todos los títulos en el Internazionali BNL d’Italia, que se jugará a partir de la próxima semana en su país, una hazaña que solo consiguió Novak Djokovic, y lo hizo a los 31 años.

Después de Roma, el siguiente objetivo será Roland Garros, donde podría barrer temporada completa en arcilla si mantiene el nivel mostrado en las últimas semanas. La ausencia confirmada de Alcaraz en ambos torneos abre un escenario directo para que el número uno del mundo extienda su dominio en el circuito y complete el Grand Slam de carrera.

En términos de ranking, el triunfo en Madrid llevó a Sinner a 14,350 puntos en el ranking de la ATP, con una ventaja de 1,390 unidades sobre Alcaraz en la clasificación. Solo Novak Djokovic y Rafael Nadal habían alcanzado superar los 14 mil en el circuito varonil, lo que confirma el nivel que sostiene el italiano en esta etapa de la temporada.

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