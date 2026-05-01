¡El más joven! Sinner rompe récord del ‘Big Three’ y se mete a la final de Madrid

El número uno del mundo vence al francés en la Caja Mágica y hace historia al ser el más joven en alcanzar finales en todos los Masters 1000, superando al Djokovic, Nadal y Federer

El número uno del mundo sigue arrasando | Reuters

Jannik Sinner volvió a demostrar por qué atraviesa uno de los momentos más dominantes del circuito. El italiano derrotó con autoridad a Arthur Fils por 6-2 y 6-4 en las semifinales del Mutua Madrid Open, en un partido que resolvió en 1 hora y 27 minutos para instalarse por primera vez en la final del torneo español. Con este triunfo, el número uno del mundo también firmó una marca histórica: se convirtió en el jugador más joven en alcanzar la final en los nueve Masters 1000 del calendario ATP.

La victoria en la Caja Mágica tuvo doble valor para Sinner. Por un lado, rompió su techo en Madrid, donde no había pasado de cuartos de final; por el otro, dejó atrás una marca que tenía como referencia al ‘Big Three’. ATP confirmó que el italiano completó la colección de finales Masters 1000 con 24 años, antes que Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer, los otros tres jugadores que habían conseguido ese registro.

Sinner marca el ritmo desde el primer juego

El partido comenzó con Arthur Fils al servicio, pero desde los primeros puntos quedó claro que Sinner no tenía intención de entrar en una semifinal de estudio o paciencia excesiva. El italiano atacó y presionó el saque del francés, obligándolo a trabajar durante siete minutos para sostener su primer turno. Fils sobrevivió al 40-40 y se colocó 1-0, aunque el mensaje ya estaba escrito: el número uno del mundo iba a atacar cada pelota corta.

Sinner respondió con firmeza. Una derecha potente le permitió cerrar su primer juego de saque y poner el 1-1, sin señales de duda. El italiano aceleró al resto en el tercer game, se colocó 15-40 y aprovechó la primera oportunidad de quiebre para tomar ventaja de 2-1. Ese momento cambió el tono de la manga: Fils quedó obligado a remar contracorriente ante un rival que ya había entrado en modo control.

Con el quiebre en la mano, Sinner consolidó por la vía rápida y empezó a dejar sin argumentos a Fils, una de las revelaciones del circuito esta temporada. El francés intentó elevar el nivel con golpes más profundos, pero el italiano sostuvo los intercambios con el revés y, cuando encontró el momento, soltó la derecha para fabricar otro punto de quiebre. El segundo rompimiento llegó para el 4-1 y confirmó que el primer set tenía dueño.

Fils apenas encontró un hilo de vida con el 5-2, cuando evitó que Sinner cerrara la manga con un break point. Sin embargo, el italiano no permitió que esa reacción se transformara en amenaza. Con dos bolas de set a favor y el control desde el fondo de la pista, cerró el parcial por 6-2. La primera manga fue cómoda, directa y con una superioridad que dejó a Sinner a un set de su primera final en Madrid.

Fils resiste, pero Sinner rompe al final

El segundo set empezó con una versión más competitiva de Fils. El francés logró sacar adelante su primer turno de servicio y necesitaba sostenerse en el marcador para evitar que el partido se le escapara demasiado pronto. Sinner igualó 1-1, pero Fils volvió a sumar con el saque para el 2-1, decidido a convertir la segunda manga en una pelea más larga.

El momento de mayor tensión para Fils llegó con el 2-3. Sinner volvió a presionar y generó dos opciones de quiebre, pero el francés las salvó para mantenerse con vida. Fue una señal positiva para Arthur, que poco a poco empezó a encontrar mejores sensaciones. Más adelante, incluso firmó un juego en blanco para el 4-3, el primero que pudo sacar adelante con autoridad en toda la tarde.

Aun así, Fils nunca encontró una forma real de hacer daño al servicio de Sinner. El italiano sostuvo para el 4-4 y mantuvo intacta la presión sobre cada game de saque del francés. En el noveno juego apareció el golpe definitivo: Sinner se colocó con bola de break y, tras uno de los intercambios más largos del partido, inclinó el punto con otro misil de derecha. El quiebre para el 5-4 lo dejó con el saque para cerrar la semifinal.

El desenlace fue una muestra más de su autoridad. Fils mandó una derecha larga y Sinner dispuso de dos bolas de partido con el 40-15. El italiano no dejó pasar la oportunidad y selló el 6-4 para convertirse en el primer finalista varonil de Madrid 2026. La ATP también destacó que Sinner llegó a la final de los cuatro primeros Masters 1000 de la temporada, algo que solo habían logrado Federer en 2006 y Nadal en 2011.

El triunfo deja a Sinner a una victoria de un hito mayor: ganar cinco títulos consecutivos de Masters 1000, después de los trofeos en París la temporada pasada, Indian Wells, Miami y Montecarlo en 2026. La final de Madrid será una oportunidad para confirmar su dominio y para ampliar una racha que ya lo coloca en una zona histórica del tenis moderno.

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