Corentin Denolly y Marc Polmans se adueñan del inicio del Mexico City Open 2026

El Mexico City Open inició en el Centro Deportivo Chapultepec este lunes 6 de abril con victorias destacadas de Corentin Denolly y Marc Polmans

El Mexico City Open arrancó este lunes 6 de abril sobre la arcilla del Centro Deportivo Chapultepec con victorias destacadas de Corentin Denolly y Marc Polmans, quienes marcaron el ritmo en la primera jornada del torneo categoría 125, un certamen que reúne a una sólida presencia de figuras de talla internacional. No obstante, el día también dejó una de las sorpresas tempranas del cuadro con la eliminación de Marc-Andrea Huesler, primer campeón del torneo, un resultado que subraya la imprevisibilidad de la competencia, la cual se extenderá hasta el próximo 12 de abril.

Corentin Denolly protagonizó la gran sorpresa del día al dejar fuera a Marc-Andrea Huesler en un partido de márgenes finos que se inclinó por detalles. Con porcentajes idénticos de primer servicio, el francés marcó la diferencia en la contundencia: ganó el 76% de esos puntos y sostuvo un rendimiento más fiable en los intercambios, donde impuso su ritmo con 32 tiros ganadores. Huesler, campeón de la primera edición, nunca terminó de asentarse ante la solidez de su rival, que administró mejor los momentos clave y terminó por quedarse con el control del encuentro.

La clave estuvo en la gestión de la presión. Denolly respondió con temple en los puntos de quiebre, salvando seis de ocho oportunidades en contra, mientras que del otro lado la resistencia fue menor. Además, el francés supo golpear en el momento justo al convertir cuatro de nueve oportunidades de break, suficientes para abrir la grieta en un duelo parejo en números generales, pero con una clara superioridad mental y competitiva en los instantes decisivos.

En el otro frente, Marc Polmans dejó una actuación sólida y sin fisuras ante Rodrigo Alujas, a quien superó con autoridad gracias a un planteamiento agresivo desde la devolución. El australiano dominó buena parte de los intercambios y fue especialmente efectivo al resto, ganando más de la mitad de los puntos en esa faceta y capitalizando cinco quiebres que encaminaron el partido desde temprano. Su capacidad para presionar el segundo saque rival fue determinante para inclinar el desarrollo.

Alujas, por su parte, no logró sostener el ritmo que exigía el encuentro. Aunque su primer servicio tuvo momentos aceptables, el segundo saque se convirtió en un punto vulnerable, cediendo la mayoría de esos puntos y quedando expuesto ante la intensidad de Polmans. Sin oportunidades de quiebre y con un volumen alto de errores no forzados, el mexicano se vio superado por un rival que manejó los tiempos y las variantes con mayor oficio para cerrar el partido con claridad.

Resultados del día 1 del Mexico City Open

La primera jornada del Mexico City Open ofreció un arranque intenso y cargado de historias en el Centro Deportivo Chapultepec, con partidos de alto nivel tanto en el cuadro principal como en la fase clasificatoria. Desde victorias contundentes hasta remontadas que marcaron el pulso del día, la actividad dejó claro el nivel competitivo del torneo y anticipa una semana en la que no habrá margen para la confianza. Entre resultados esperados y algunas sorpresas, el día 1 comenzó a perfilar a los primeros protagonistas de una edición que promete emociones hasta el cierre.

Ronda de 32

Stefano Napolitano venció a Andres Martin por 6-4, 6-4.

Marc Polmans dominó a Rodrigo Alujas por 6-1, 6-1.

Corentin Denolly remontó ante Marc-Andrea Huesler por 1-6, 6-2, 6-1.

Stefan Kozlov superó a R. Perot por 6-3, 6-1.

Matías Soto derrotó a Jay Clarke por 1-6, 6-3, 7-5.

Clasificatorios

Mateo Tobon venció a A. Fenty por 6-2, 6-1.

K. Poling superó a R. Catry por 6-4, 6-7, 6-1.

A. Hayen derrotó a Max Wiskandt por 6-4, 2-6, 7-5.

T. Colson venció a O. Ayeni por 7-6, 6-3.

V. Orlov superó a I. Marrero Curbelo por 6-3, 5-7, 7-6.

Bor Artnak derrotó a P. Zahraj por 7-5, 6-4.

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