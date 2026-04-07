Carlos Alcaraz gana en su debut en Montecarlo, pero advierte: “Voy a perder el número uno”

El español mostró dominio en su estreno sobre tierra batida, mientras la presión de Sinner aprieta en la pelea por la cima del ranking ATP

Alcaraz debuta con autoridad en Montecarlo | Reuters

Carlos Alcaraz comenzó con paso sólido su participación en el Masters 1000 de Montecarlo, tras imponerse con claridad al argentino Sebastián Báez en dos sets por 6-1 y 6-3. El tenista español controló el partido desde el inicio y mostró autoridad en su primer duelo sobre tierra batida en la temporada.

El actual número uno del mundo dejó atrás cualquier duda tras su reciente eliminación en Miami y firmó una actuación consistente, especialmente en el primer set, donde marcó diferencias desde los primeros juegos. Con un tenis agresivo y efectivo, Alcaraz tomó ventaja temprana y no permitió reacción de su rival.

El inicio del partido fue determinante para el murciano, que logró un parcial de 4-0 con dos quiebres incluidos. Báez encontró una breve respuesta en el quinto juego, pero Alcaraz mantuvo el control para cerrar el primer set en menos de media hora con un contundente 6-1.

Para el segundo parcial, el español mantuvo la intensidad y volvió a adelantarse rápidamente en el marcador. Aunque el argentino logró romper el saque tras una doble falta, el español recuperó el dominio en los momentos clave, volvió a quebrar y cerró el partido con seguridad.

Alcaraz terminó el encuentro con 24 tiros ganadores y apenas permitió cuatro juegos en contra. Con este resultado, avanzó a la tercera ronda del torneo, donde enfrentará al ganador entre Tomás Etcheverry y Terence Atmane.

“Voy a perder el número uno”: las declaraciones de Carlos Alcaraz

Tras su victoria, Carlos Alcaraz fue claro sobre su situación en el ranking y reconoció la dificultad de mantenerse en la cima del tenis mundial.

“Bueno, para ser honesto, voy a perder el número uno del mundo”, declaró el español, quien actualmente defiende una importante cantidad de puntos en la gira de tierra batida.

El murciano explicó que la presión no es su prioridad en este momento. “No sé si será en este torneo o en el próximo, defiendo un montón de puntos y va a ser muy difícil defender todos. Aunque si los defiendo, Jannik va a sumar algunos puntos en este torneo”, comentó.

Alcaraz también destacó su enfoque en el rendimiento dentro de la cancha. “Estoy intentando sentirme lo mejor posible en tierra batida y veremos qué tal me va en esta temporada. Ha sido un muy buen inicio de torneo para mí”, agregó.

Finalmente, el español se mostró satisfecho con su nivel en su regreso a la arcilla. “La verdad es que me sorprendió mi nivel. Pensaba que iba a jugar un poco peor, pero estoy contento con todo lo que he hecho hoy”, concluyó.

Jannik Sinner también avanza con autoridad en Montecarlo

En otro de los duelos destacados de la jornada, el italiano Jannik Sinner cumplió con las expectativas y derrotó al francés Ugo Humbert en sets corridos por 6-3 y 6-0.

El italiano resolvió el encuentro en poco más de una hora, mostrando dominio desde el fondo de la cancha y aprovechando sus oportunidades de quiebre. Tras un primer set competido, Sinner marcó distancia en el segundo con un contundente parcial en blanco.

Con este resultado, Sinner avanzó a la tercera ronda y mantiene la presión sobre Alcaraz en la lucha por el número uno del ranking ATP.

Por su parte, el español Roberto Bautista no pudo completar su partido y se retiró por lesión cuando apenas se disputaban los primeros juegos de su encuentro ante el italiano Matteo Berrettini.

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