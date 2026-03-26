Millonarios pone a la venta los abonos para la fase de grupos en la Copa Sudamericana 2026

El club Embajador ha dado a conocer el listado de premios y la manera en la que funcionará la comercialización de entradas.

Hinchas de Millonarios. – Vizzor Image.

Luego de algunas modificaciones que Conmebol hizo sobre el fixture de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, Millonarios ya tiene el cronograma listo para afrontar la instancia más extensa del certamen continental. Algo que los aficionados estaban esperando con ansias era el plan de abonos para los tres partidos del Embajador en condición de local.

Este miércoles, el club albiazul ha oficializado la manera en la que estará disponible la adquisición de las entradas. Como era de esperarse, los abonados antiguos cuentan con el beneficio de tiempo de reserva para hacer su compra y también un precio menor al de un aficionado que no adquirió el plan para la primera fase de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

Precios de los abonos de Millonarios para la Copa Sudamericana 2026

Por ahora, los únicos que tienen la oportunidad de comprar las entradas para la competición continental son aquellos que ya son abonados para la primera fase de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. El plazo para que adquieran este nuevo plan en el mismo asiento será hasta el 9 de abril al mediodía. Después de esto, podrán seguirlo haciendo mientras haya disponibilidad, pero no se garantizará la misma ubicación.

En la fecha mencionada será la de apertura de venta para nuevos abonados a las 2:00 p.m. La comercialización general de los abonos para la Copa Sudamericana acabará el 15 de abril, día en que Millonarios juega su primer partido de la fase de grupos como local ante Boston River de Uruguay. A continuación, los precios sin el valor de servicio.

Localidad Precio para abonado antiguo Precio para abonado nuevo Tribuna popular (norte y sur) $175.000 $175.000 Oriental general baja norte $202.000 $253.224 Oriental general baja sur $202.000 $253.224 Oriental central alta $345.000 $471.517 Oriental central baja $280.000 $349.272 Oriental alta norte $290.000 $362.369 Oriental alta sur $290.000 $362.369 Oriental preferencia alta norte $290.000 $362.369 Oriental preferencia alta sur $290.000 $362.369 Occidental general norte $376.000 $471.517 Occidental general sur $376.000 $471.517 Occidental central baja $522.000 $654.887 Occidental central alta $522.000 $654.887 Occidental preferencial alta norte $477.000 $598.129 Occidental preferencial alta sur $477.000 $598.129

¿Cuándo juega Millonarios en la Copa Sudamericana 2026?

Los seis partidos del Embajador en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 se darán así en horarios para Colombia (GMT -5):

O’Higgins vs Millonarios | martes, 7 de abril, 7:00 p.m.

Millonarios vs Boston River | miércoles, 15 de abril, 9:00 p.m.

Millonarios vs Sao Paulo | martes, 28 de abril, 7:30 p.m.

Boston River vs Millonarios | jueves, 7 de mayo, 5:00 p.m.

Sao Paulo vs Millonarios | martes, 19 de mayo, 7:30 p.m.

Millonarios vs O’Higgins | martes, 26 de mayo, 5:00 p.m.

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