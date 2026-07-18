Ciclosporiasis hoy: ¿En qué alimentos se puede transmitir y provocar diarrea explosiva?

El uso de cloro para lavar las verduras que se van a consumir no garantiza la eliminación por completo del parásito que provoca este malestar

Los casos de ciclosporiasis mantienen bajo vigilancia a las autoridades sanitarias de Estados Unidos debido a su relación con alimentos frescos contaminados. La enfermedad intestinal es causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis y puede provocar episodios prolongados de diarrea, cólicos, náuseas y fatiga que, sin atención adecuada, pueden extenderse durante varias semanas.

A nivel nacional se han reportado más de 7,000 casos confirmados o bajo investigación desde mayo, aunque no todos corresponden al mismo brote. Dentro de ese total, las autoridades vincularon al menos 1,644 infecciones y 94 hospitalizaciones con lechuga iceberg rallada servida en establecimientos de Taco Bell de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental. Hasta el momento no se han informado fallecimientos asociados con ese grupo de casos.

¿Qué es la diarrea explosiva y cuáles son los principales síntomas?

La expresión “diarrea explosiva” no es un diagnóstico médico, sino una manera común de describir evacuaciones acuosas, abundantes, repentinas y difíciles de controlar. En la ciclosporiasis, la diarrea puede aparecer entre varios días y dos semanas después de ingerir el parásito, disminuir temporalmente y regresar si la infección no recibe tratamiento.

Los síntomas principales incluyen diarrea acuosa prolongada, cólicos abdominales, náuseas, pérdida de apetito, cansancio, gases y pérdida de peso. Algunas personas también pueden presentar vómito, dolor muscular, fiebre ligera y deshidratación, especialmente cuando las evacuaciones son frecuentes o se prolongan durante varios días.

Los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con el sistema inmunitario debilitado tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones. Quienes presenten diarrea persistente, signos de deshidratación, sangre en las heces, fiebre elevada o incapacidad para retener líquidos deben buscar atención médica, ya que el diagnóstico puede requerir una prueba específica de materia fecal y el tratamiento suele incluir antibióticos recetados por un profesional.

¿Cómo se contagia la ciclosporiasis?

La infección ocurre principalmente al consumir agua, frutas, verduras o hierbas contaminadas con materia fecal que contiene el parásito. La ciclosporiasis no suele transmitirse directamente de una persona a otra, porque la Cyclospora expulsada en las heces necesita pasar un periodo de maduración en el ambiente antes de adquirir capacidad infecciosa.

El microorganismo puede adherirse a la superficie de productos frescos y resultar difícil de eliminar por completo mediante un enjuague convencional. El jabón, los detergentes, la lejía y otros limpiadores domésticos no deben utilizarse sobre alimentos, mientras que el cloro tampoco garantiza la destrucción del parásito y puede dejar residuos perjudiciales.

¿Qué alimentos pueden transmitir la ciclosporiasis?

La investigación más reciente identificó como fuente de uno de los brotes la lechuga iceberg rallada distribuida a restaurantes Taco Bell en cinco estados, por lo que la cadena retiró el producto señalado como medida preventiva. En brotes anteriores también se han relacionado mezclas de ensalada envasada, cilantro, albahaca, frambuesas, otras bayas, chícharos tiernos, ensalada de col, bandejas de verduras y diferentes productos frescos consumidos crudos.

Para reducir el riesgo se recomienda elegir frutas y verduras enteras y sin daños, lavarse las manos antes de prepararlas, retirar las capas exteriores de las lechugas y enjuagar cada pieza con agua corriente. Los productos firmes pueden frotarse con las manos o con un cepillo limpio; sin embargo, lavar no elimina por completo la Cyclospora. Pelar los alimentos y cocinarlos hasta alcanzar aproximadamente 70 °C ofrece mayor protección, además de evitar la contaminación cruzada entre productos sin lavar, alimentos listos para consumir y carnes crudas.

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