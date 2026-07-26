Deivi Rojas y María Paulina Pérez suman oro para Colombia en patinaje artístico de Santo Domingo 2026

Tras ratificar un gran arranque en los Juegos, Rojas y Pérez levantaron la presea dorada en sus respectivas disciplinas.

Deivi Rojas gana oro en Santo Domingo | Federación Colombiana de Patinaje

Colombia ha tenido un domingo fructífero en materia de medallas. La delegación ‘Tricolor’, en Santo Domingo 2026, sonríe por otra medalla más, ahora desde el patinaje artístico, gracias a la actuación de Deivi Camilo Rojas y María Paulina Pérez. Rojas brilló en el patinaje artístico libre, mientras que Pérez estuvo activa en el solo dance femenino.

Desde el principio, ambos pudieron liderar en sus competencias. En el caso de Rojas, durante el programa corto, pudo sumar 57,67. Ahora bien, al segundo día, un puntaje de 97,17 trasladó al deportista a la primera colocación en los resultados finales. Registró 154,84, cosecha muy superior a la de sus aspirantes en el podio.

Deivi Rojas, ganador en el patinaje artístico libre

En efecto, Deivi Rojas superó al venezolano Miguel Alejandro Tovar (97.00) y al mexicano Ian Alessandro Zenteno (79.82), quienes completaron el podio de la prueba. También estuvieron Cristian Álvarez (Cuba – 44.93) y Anthony Payamps (República Dominicana – 39.58), sin posibilidades de presea en el New Horizons School.

¡ORO! Oro para Colombia!



Deivi Camilo Rojas conquistó la medalla dorada tras imponerse en la modalidad de Free Skating masculino.



Primera dorada de Colombia en el Patinaje Artístico de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. 💛❤️💙 pic.twitter.com/wTQc9irK2D — Óscar David Ríos Gil |🎙️✍️📹 Periodista Deportivo (@OriosDeportes) July 26, 2026

“Realmente es muy satisfactorio para mí poder darle una presea de oro al país. Es mucho tiempo, mucho trabajo, muchas horas de entrenamiento que creo que se ven reflejadas y qué mejor que con una medalla de oro”, fueron las sensaciones de Rojas después de colgarse la medalla.

María Paulina Pérez hace lo propio en el solo dance

Respecto a la danza sobre ruedas, Pérez también ratificó lo conseguido en el primer día de competencia, donde pudo liderar la competencia en el heat 1 y prolongó su buen nivel. En total sumó 142.07, escalando los 128.93 de Valentina Lalanne (Haití) y Brenda Salazar (México).

Colombia pasa a ser escolta de México en el total de medallas, o por lo menos así se configuró el movimiento desde ambas obtenciones. Suma un total de seis oros, ocho platas y cinco bronces. Cuba está cerca, registrando seis preseas doradas, dos plateadas y seis de bronce.

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