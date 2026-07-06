FIFA rompe el silencio: ¿Por qué Folarin Balogun puede jugar contra Bélgica pese a la tarjeta roja?

El atacante de Estados Unidos fue expulsado el 1 de julio contra Bosnia y Herzegovina al minuto 64 por una falta que fue revisada en el VAR

La FIFA dio a conocer la explicación sobre el caso de Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, después de la polémica suscitada al darle luz verde para que pueda participar contra Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026. El atacante había sido expulsado el 1 de julio contra Bosnia y Herzegovina, al minuto 64, por una falta revisada en el VAR.

El Comité Disciplinario de la FIFA abrió un procedimiento el 2 de julio por dos posibles infracciones: la expulsión derivada de la tarjeta roja y la conducta del jugador tras volver al campo para celebrar con sus compañeros. Tres días después, el organismo declaró culpable a Balogun en ambos puntos.

La sanción impuesta fue de un partido de suspensión y una multa de 40 mil dólares. Sin embargo, la FIFA explicó que la suspensión quedó bajo un periodo de prueba de un año, por lo que Balogun no tuvo que cumplirla de inmediato y puede estar disponible ante Bélgica.

El organismo basó su decisión en el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, el cual permite suspender la aplicación de una medida disciplinaria. Según la explicación del Comité, esta facultad no aplica en casos de manipulación de partidos, situación que no formó parte del expediente de Balogun.

La FIFA aclaró que no anuló la tarjeta roja mostrada al jugador estadounidense. Lo que hizo fue mantener la sanción de un partido, pero dejarla sin efecto inmediato durante el periodo de prueba. Si Balogun comete una infracción similar dentro de ese año, deberá cumplir ese castigo además de una posible nueva sanción.

El Comité Disciplinario también señaló que el reglamento del Mundial 2026 contempla que una tarjeta roja directa o indirecta implica suspensión automática para el siguiente partido. No obstante, defendió que ni el Código Disciplinario ni el reglamento del torneo impiden aplicar el artículo 27 en este tipo de casos.

La decisión causó molestia en Bélgica. La Real Federación Belga de Fútbol informó que pidió a la FIFA una copia de la resolución y una explicación del proceso, al considerar que no había recibido información suficiente sobre la habilitación de Balogun para el partido de octavos.

De acuerdo con FIFA, el Comité Disciplinario actúa como órgano independiente y tiene la facultad de imponer sanciones a jugadores, clubes, federaciones y oficiales conforme a sus estatutos y al Código Disciplinario. El caso Balogun abrió un debate sobre el uso de esa facultad en plena fase de eliminación directa del Mundial.

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