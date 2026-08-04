La Liga MX busca frenar el dominio de la MLS en la Leagues Cup 2026

Las ediciones oficiales han quedado en manos de clubes estadounidenses, mientras México busca recuperar el protagonismo perdido

La Leagues Cup 2026 representa una nueva oportunidad para que los clubes de la Liga MX recuperen protagonismo frente a la MLS. Después de tres ediciones consecutivas con campeones estadounidenses desde que el torneo adquirió carácter oficial, los equipos mexicanos llegan con la misión de cortar esa racha y pelear por el título.

El fútbol mexicano buscará este año sacarse la espina clavada por lo hecho en las ediciones anteriores. De nueva cuenta los cuatro equipos denominados grandes de México tienen el objetivo de quedarse con el cetro, sobre todo Cruz Azul que es el vigente campeón en el pasado Clausura 2026. Además, América, que es el líder momentáneo del Apertura 2026, nunca ha llegado a la final y apuesta por el trofeo.

Las Chivas tendrán el objetivo de coronarse en el certamen al no conquistar un título en mucho tiempo, lo mismo que los Pumas, quienes tienen una deuda pendiente ante los clubes de la MLS tras perder la final de la Concachampions 2022. Por último, el Toluca también es uno de los favoritos a quedarse con la competencia, al ser el último bicampeón de México y volver a ser protagonista en el plano internacional al ser el vigente campeón de Concacaf.

Liga MX domina la Leagues Cup en las ediciones amistosas

La competencia nació en 2019 con un formato reducido de ocho participantes, cuatro de cada liga, y sin respaldo oficial de la Concacaf. Aquella primera edición terminó con una final entre clubes mexicanos, pues Cruz Azul enfrentó a Tigres en Las Vegas y La Máquina se convirtió en el primer campeón de la historia del certamen.

Cruz Azul ganó la primera edición de la Leagues Cup | Imago7

El torneo no pudo celebrarse en 2020 debido a la pandemia de Covid 19, pero regresó un año después bajo las mismas condiciones amistosas. De nueva cuenta participaron cuatro representantes de la Liga MX y cuatro de la MLS, en una edición que volvió a inclinarse del lado mexicano.

León conquistó el título de 2021 después de vencer 3-2 al Seattle Sounders en Las Vegas. Ángel Mena fue la figura de aquella final al marcar un doblete, resultado con el que los clubes mexicanos conservaron el dominio en las primeras dos ediciones del torneo.

En 2022 la Leagues Cup no se disputó de forma completa debido a la congestión de calendario provocada por el Mundial de Qatar, celebrado entre noviembre y diciembre. Se organizaron algunos partidos entre instituciones de ambas ligas, pero no existió una fase final ni se proclamó a un campeón.

Leagues Cup 2023: nuevo formato, torneo oficial y reinado de la MLS

El punto de quiebre llegó en 2023, cuando la Liga MX y la MLS ampliaron el torneo para incluir a todos sus clubes. La Concacaf le otorgó carácter oficial y la competencia comenzó a entregar una plaza para la Concacaf Champions Cup, lo que elevó su importancia deportiva.

El torneo trinacional está a punto de iniciar en este 2026 | Imago7

Desde ese momento, el dominio cambió de lado. Inter Miami ganó la edición de 2023 tras vencer a Nashville en una tanda de penales que terminó 10-9, con Lionel Messi como figura del primer título en la historia de la franquicia de Florida en su temporada de debut en Estados Unidos.

La tendencia continuó en 2024, cuando Columbus Crew derrotó 3-1 a LAFC en la final. Cucho Hernández marcó dos goles y dio una asistencia, actuación que permitió al conjunto de Ohio mantener la corona dentro de la MLS. Seattle Sounders prolongó el control estadounidense en 2025 al superar al Inter Miami en el Lumen Field. De esta manera, la MLS encadenó tres campeonatos consecutivos desde que la Leagues Cup se convirtió en un torneo oficial, mientras los clubes mexicanos quedaron lejos de la pelea por el título.

Seattle es el campeón vigente de la Leagues Cup

El mejor resultado de la Liga MX en esta etapa fue el cuarto lugar de Monterrey en 2023, después de perder 3-0 ante Philadelphia Union en el partido por el tercer puesto. Con ese antecedente, la edición 2026 aparece como una prueba directa para los representantes mexicanos, que buscarán romper el dominio de la MLS y recuperar un trofeo que en sus primeras ediciones quedó en manos de Cruz Azul y León.

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