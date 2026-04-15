Terremoto en Estados Unidos: Matt Crocker deja su cargo en US Soccer a dos meses del Mundial 2026

Oguchi Onyewu asume como nuevo director deportivo de la US Soccer

Matt Crocker deja US Soccer | Foto por EVAN BERNSTEIN / GETTY IMAGES VIA AFP

A dos meses del debut de la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026, la Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) ha experimentado un importante cambio en su estructura directiva. Matt Crocker, quien se desempeñaba como director deportivo de la US Soccer, ha decidido dejar su cargo para asumir un nuevo rol en la Federación de Arabia Saudita, donde se encargará de tareas similares de cara al próximo Mundial.

US Soccer confirmó la noticia a través de un comunicado oficial, lo que marcó el inicio de una reestructuración dentro de la Federación, justo en la antesala de uno de los torneos más importantes para el fútbol estadounidense.

Crocker, quien jugó un papel clave en la contratación de Mauricio Pochettino como entrenador de la selección estadounidense, deja un vacío importante en la estructura directiva del fútbol en Estados Unidos. Su salida, a tan corto plazo del Mundial 2026, obliga a la US Soccer a llevar a cabo una reorganización significativa, que no solo impacta el ámbito deportivo, sino también la planificación a largo plazo del fútbol en el país.

Tras la partida de Crocker, la US Soccer designó a Oguchi Onyewu como su nuevo director deportivo. Onyewu, quien hasta ahora se desempeñaba como subdirector deportivo, asumirá el cargo y estará acompañado por Tracey Kevins y Dan Helfrich, quienes también dejarán sus respectivos puestos. Kevins, que era la jefa de desarrollo femenino, y Helfrich, director de operaciones, colaborarán estrechamente con Onyewu en la nueva estructura.

La reestructuración llega en un momento crítico para la US Soccer, que se prepara para el Mundial de 2026, el primero en la historia de la Copa del Mundo que se celebrará en conjunto con Estados Unidos, México y Canadá. Este cambio directo en la cúpula del fútbol estadounidense se da en un contexto donde la selección nacional masculina está bajo gran expectativa debido a la calidad de jugadores jóvenes y el desempeño del equipo bajo la dirección de Pochettino.

Crocker, en su despedida, expresó su agradecimiento por haber formado parte de la US Soccer en una etapa crucial para el deporte en el país. “Ha sido un privilegio formar parte de la US Soccer durante un periodo tan importante para este deporte en el país. Agradezco a todas las personas con las que tuve la oportunidad de trabajar en la Federación, desde nuestros entrenadores y jugadores hasta nuestro personal técnico y administrativo. Estoy orgulloso de lo que hemos construido juntos y confío en que el equipo actual seguirá impulsando el fútbol y cosechando éxitos dentro y fuera de las canchas”, comentó Crocker en una entrevista con US Soccer.

La salida de Crocker y el nombramiento de Onyewu representan un cambio en la estrategia y visión de la Federación en cuanto a su estructura interna. A pesar de que este ajuste llega en un momento cercano a la Copa del Mundo, la US Soccer sigue comprometida con la preparación del equipo, buscando asegurar que el fútbol estadounidense continúe desarrollándose y que el equipo nacional pueda hacer frente a los desafíos del torneo.

Con la fecha del Mundial 2026 acercándose rápidamente, la Federación y su nueva estructura directiva tendrán que trabajar en conjunto para asegurar una transición fluida y que el equipo estadounidense pueda afrontar la competencia de manera efectiva. A pesar de los cambios, la prioridad sigue siendo el rendimiento del equipo en el escenario mundial, mientras los nuevos líderes se ajustan a sus responsabilidades en la preparación para el torneo más esperado en la historia del fútbol estadounidense.

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