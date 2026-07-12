Diego Forlán tomaría las riendas de Uruguay tras la salida de Marcelo Bielsa

Uruguay iniciaría un nuevo ciclo con Diego Forlán como entrenador de la selección mayor y de la sub 20, luego de la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026.

Diego Forlán será el nuevo DT de Uruguay | Reuters.

La selección de Uruguay tendrá un nuevo rumbo luego de su temprana eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026. La Asociación Uruguaya de Fútbol habría tomado la decisión de poner fin al ciclo de Marcelo Bielsa y anunciar a Diego Forlán como nuevo director técnico de la Celeste, en una apuesta por un referente histórico del fútbol charrúa para liderar la reconstrucción del equipo.

El exdelantero, considerado uno de los máximos ídolos de la selección uruguaya, asumiría el cargo de entrenador de la selección absoluta con un vínculo que se extenderá, inicialmente, hasta marzo. La decisión llega tras la decepcionante actuación mundialista, en la que Uruguay no logró superar la primera fase pese a las expectativas que existían alrededor del proyecto encabezado por Bielsa.

Forlán también dirigirá a la selección Sub-20

Además de tomar las riendas de la selección mayor, Diego Forlán tendría una doble responsabilidad dentro del proyecto deportivo de Uruguay. El exfutbolista también será el encargado de dirigir a la selección sub 20, que afrontará en enero de 2027 el Campeonato Sudamericano de la categoría, un torneo clave para el desarrollo de las futuras figuras del país.

La intención de la federación uruguaya es darle continuidad a un mismo modelo de trabajo entre las diferentes categorías, aprovechando la experiencia y el liderazgo de uno de los jugadores más importantes en la historia reciente de la Celeste.

Un nuevo reto para el histórico goleador uruguayo

Forlán, recordado por su brillante trayectoria con Uruguay y por haber sido una de las grandes figuras del Mundial de Sudáfrica 2010, afrontaría ahora el desafío más importante de su carrera como entrenador. Su principal objetivo será devolverle protagonismo a una selección que cuenta con una generación de futbolistas de gran talento, pero que no logró responder a las expectativas durante la Copa del Mundo.

Con este nombramiento, Uruguay iniciará una nueva etapa con la esperanza de recuperar el protagonismo en el escenario internacional. La experiencia, el conocimiento del entorno y el peso histórico de Diego Forlán serán algunas de las principales cartas de presentación de un proceso que buscará sentar las bases de cara a los próximos retos de la Celeste.

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