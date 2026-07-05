F1: así queda la tabla de posiciones de pilotos y constructores del Gran Premio de Gran Bretaña 2026

Charles Leclerc ganó en Silverstone, Mercedes mantiene el liderato en ambos campeonatos y Checo Pérez terminó en el puesto 15

Ferrari se llevó un doble podio que aprieta la lucha por el campeonato | Reuters

El Gran Premio de Gran Bretaña 2026 dejó cambios importantes en la lucha por el campeonato de Fórmula 1. Charles Leclerc consiguió su primera victoria de la temporada al imponerse en una caótica carrera disputada en Silverstone, donde George Russell finalizó segundo y Lewis Hamilton completó el podio después de cumplir una sanción por salida en falso.

La competencia estuvo marcada por los problemas de varios contendientes. Andrea Kimi Antonelli perdió sus aspiraciones de victoria por fallos en el monoplaza, mientras que Max Verstappen abandonó en las vueltas finales luego de quedar atrapado en la grava, provocando un Safety Car que condicionó el desenlace de la prueba. Con estos resultados, Mercedes conserva el liderato tanto en el campeonato de pilotos como en el de constructores, pero la brecha se sigue reduciendo.

F1: ¿En qué lugar quedó Checo Pérez en el Gran Premio de Gran Bretaña 2026?

Sergio Pérez concluyó el Gran Premio de Gran Bretaña en la posición 15, después de arrancar desde el 20° lugar de la parrilla con Cadillac. El mexicano ganó varios puestos en la salida y aprovechó los abandonos en el transcurso de la carrera. El cierre de la acción también jugó a su favor cuando Antonelli recibió una penalización de cinco segundos, que le permitió avanzar un lugar más en la clasificación final.

Gran Premio de Gran Bretaña 2026 F1: ranking de pilotos y constructores

La victoria de Charles Leclerc redujo ligeramente la diferencia con los líderes del campeonato, aunque Andrea Kimi Antonelli continúa al frente de la clasificación gracias a la ventaja construida durante la primera mitad de la temporada. George Russell y Lewis Hamilton completan los tres primeros puestos, mientras que la pelea por el Top 10 sigue muy cerrada.

Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 179 George Russell | Mercedes | 154 Lewis Hamilton | Ferrari | 147 Charles Leclerc | Ferrari | 108 Lando Norris | McLaren | 97 Oscar Piastri | McLaren | 82 Max Verstappen | Red Bull | 76 Isack Hadjar | Red Bull | 52 Pierre Gasly | Alpine | 42 Liam Lawson | Racing Bulls | 39 Arvid Lindblad | Racing Bulls | 20 Oliver Bearman | Haas | 18 Franco Colapinto | Alpine | 18 Gabriel Bortoleto | Audi | 6 Carlos Sainz | Williams | 6 Alexander Albon | Williams | 5 Esteban Ocon | Haas | 3 Fernando Alonso | Aston Martin | 1 Nico Hülkenberg | Audi | 0 Valtteri Bottas | Cadillac | 0 Sergio Pérez | Cadillac | 0 Lance Stroll | Aston Martin | 0

En el Campeonato de Constructores, Mercedes mantiene el liderato tras el Gran Premio de Gran Bretaña gracias al segundo lugar de George Russell. Ferrari se acerca después del triunfo de Leclerc y el podio de Hamilton, mientras que McLaren y Red Bull continúan en la lucha por el tercer puesto.

Mercedes | 333 Ferrari | 255 McLaren | 179 Red Bull | 128 Alpine | 60 Racing Bulls | 59 Haas | 21 Williams | 11 Audi | 6 Aston Martin | 1 Cadillac | 0

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

La próxima cita del ‘Gran Circo’ se dará el 19 de julio, dentro del Gran Premio de Bélgica. El Circuito de Spa-Frrancorchamps ya se alista para un nuevo encuentro con los fans de la máxima categoría del automovilismo, quienes el año pasado vieron coronarse a Oscar Piastri y McLaren en dicha pista.

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