Muere Franco Baresi a los 66 años, capitán histórico y leyenda del Milan

El exfutbolista es recordado por ser el capitán de la selección italiana que conquistó la Copa del Mundo de España 1982

Franco Baresi. PIERO CRUCIATTI / AFP

El fútbol italiano está de luto por la muerte de Franco Baresi, capitán histórico y una de las figuras más importantes del AC Milan, quien falleció este viernes a los 66 años después de enfrentar durante un largo periodo una enfermedad. El club rossonero confirmó la noticia mediante un mensaje difundido en sus canales oficiales.

La institución italiana despidió a uno de los principales símbolos de su historia con un comunicado dirigido a su familia y a los aficionados. El conjunto rossoneri destacó que el ejemplo, la integridad y el legado de Baresi permanecerán como una parte fundamental del ADN del equipo, al igual que la camiseta número 6 que lo acompañó durante su trayectoria.

“La historia completa del AC Milan está de luto por la muerte de Franco Baresi”, señaló el conjunto italiano. El mensaje también expresó que la pérdida es compartida por cada seguidor rossonero, debido al vínculo que el exdefensa construyó con la institución dentro y fuera del terreno de juego.

Baresi había atravesado problemas de salud durante el último año. En agosto de 2025, el Milan informó que al exjugador le fue detectado un nódulo pulmonar durante unos estudios médicos de rutina, por lo que fue sometido a una operación para retirarlo y posteriormente continuó con su tratamiento.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

¿Quién era Franco Baresi?

Franco Baresi nació en 1960 y desarrolló toda su carrera profesional con la camiseta del Milan, club con el que disputó 719 partidos y se convirtió en capitán, referente defensivo y símbolo de la institución. Su liderazgo marcó una etapa dentro del conjunto italiano y le permitió ocupar un lugar entre los jugadores más reconocidos de su historia.

Durante su paso por el equipo rossonero, Baresi conquistó seis títulos de la Serie A, tres Copas de Europa, dos Copas Intercontinentales y cuatro Supercopas Italianas. Sus logros acompañaron el crecimiento deportivo del Milan durante varias temporadas y fortalecieron su condición de capitán histórico.

El defensor también tuvo una amplia trayectoria con la selección italiana, con la que disputó 81 partidos en todas las competiciones. Su carrera con Italia complementó un recorrido profesional ligado al liderazgo, la disciplina defensiva y la representación del fútbol de su país.

Después de retirarse, Baresi mantuvo su relación con el Milan y desde 2020 ocupaba el cargo de vicepresidente honorario. Su camiseta número 6, su capitanía y sus 719 encuentros permanecerán como parte del legado de una figura que dedicó su carrera al club rossonero, que ahora despide a uno de sus principales referentes.

TE PUEDE INTERESAR: