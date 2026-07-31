El mundo despide a Franco Baresi: Milan, Real Madrid y estrellas del fútbol se unen para darle el último adiós

El mundo del fútbol reacciona a la muerte de Franco Baresi, exdefensa italiano que vivió una enfermedad larga tras la detección de un nodulo pulmonar

Muere Franco Baresi, leyenda del fútbol mundial | Reuters

La muerte de Franco Baresi, el histórico capitán y defensa de la selección italiana, ha conmocionado al mundo durante las primeras horas de este 31 de julio. Equipos como el Real Madrid, Barcelona y el Inter, junto a estrellas de este deporte como Cannavaro y Capello han dado las primeras condolencias a uno de los pilares del fútbol por su contribución dentro y fuera del terreno de juego.

La noticia por el deceso del ‘Johan Cruyff de los defensores‘ trascendió en la madrugada de este viernes. El AC Milan, el único club al que defendió en toda su carrera, aseguró que “la historia completa del club está de luto” y destacó que su ejemplo, integridad y la icónica camiseta con el número 6 permanecerán para siempre en el ADN rossonero. El equipo italiano le dedicó un minuto de silencio con toda la plantilla actual en un video compartido en redes sociales donde aparece el jersey número 6 en el pasto con todos los jugadores en su alrededor.

El Real Madrid también expresó su pésame a la familia, al conjunto rossonero y a sus antiguos compañeros, al recordar al histórico defensa como “una de las más grandes leyendas del Milan, del fútbol italiano y del fútbol mundial”. Además, el Barcelona resaltó que su “liderazgo, elegancia y legado en el fútbol permanecerán para siempre”.

Las muestras de respeto también llegaron de antiguos compañeros, rivales y figuras del deporte. Fabio Cannavaro le dio las gracias “por haber sido un ejemplo” para toda una generación de defensas, mientras que Fabio Capello lo definió como “un hombre honesto y modesto” y el jugador que cualquier entrenador habría querido tener. La Juventus destacó que Baresi unió talento y humanidad para convertirse en un referente eterno, y el Inter de Milan, su máximo rival, lo recordó como una de las figuras que marcaron la historia del Derby della Madonnina. También se sumaron la UEFA, que lo calificó como “uno de los defensores más grandes”, la Federación Italiana de Fútbol, que lo despidió como una leyenda y campeón del mundo y Javier Zanetti, que le dedicó un emotivo “Buen viaje, Franco”.

Un día antes de confirmar el fallecimiento de Franco Baresi, el AC Milan desmintió los rumores que circulaban sobre su muerte. Sin embargo, apenas 24 horas después, el club italiano informó oficialmente el deceso del histórico defensa, quien en los últimos años había enfrentado un delicado estado de salud. Aunque hasta el momento no se ha dado a conocer una causa oficial de la muerte, medios locales señalan que el exfutbolista presentó complicaciones durante meses tras someterse a una intervención para extirparle un nódulo en los pulmones.

United in remembrance ❤️



In Perth, Rúben Amorim, his staff and the entire team observed a minute of silence in memory of Franco Baresi ❤️ pic.twitter.com/Btbhv017tM — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

Franco Baresi nació en 1960 y construyó toda su carrera profesional con el AC Milan, club con el que disputó 719 partidos y se convirtió en capitán, líder defensivo y uno de los máximos símbolos de la institución. Su jerarquía en la zaga marcó una época dentro del conjunto rossonero y lo colocó entre las figuras más importantes en la historia del equipo. Durante su etapa en el Milan conquistó seis títulos de la Serie A, tres Copas de Europa, dos Copas Intercontinentales y cuatro Supercopas Italianas, un palmarés que acompañó el crecimiento del club en el fútbol italiano e internacional.

Con la selección de Italia también dejó una huella importante tras disputar 81 partidos oficiales y consolidarse como uno de los referentes de la defensa azzurra tras formar parte de la plantilla que levantó la Copa del Mundo en 1982. Después de su retiro, Baresi mantuvo un vínculo permanente con el Milan y desde 2020 ocupó el cargo de vicepresidente honorario. Su camiseta número 6, la capitanía y sus siete nominaciones al Balón de Oro dejan un legado que trasciende generaciones y que hoy despide a uno de los futbolistas más emblemáticos de su historia.

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