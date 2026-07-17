España vs Argentina: ¿Quién es el favorito para ganar el Mundial 2026?

Esto dicen los momios y los modelos de simulaciones para la final de la Copa del Mundo

Los pronósticos y momios de la final del Mundial 2026 | Reuters / AFP

¿Quién ganará el Mundial? Esa pregunta ha estado en la mente de jugadores, entrenadores, aficionados y organización de la vigésimo tercera edición de la Copa del Mundo del fútbol varonil por muchos meses. Comenzaron 48 equipos el 11 de junio, pero solo dos llegaron a la final de Nueva York/Nueva Jersey: España y Argentina, dos equipos que han recorrido todo el camino sin derrota.

Argentina, la campeona defensora, ha ganado todos sus partidos y es el equipo más anotador, aunque sufrió en las rondas de eliminación directa. Pasó como líder del Grupo J, venciendo 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania. En dieciseisavos, Cabo Verde les llevó a los tiempos extra, pero la albiceleste ganó 3-2 con un autogol. En octavos, Egipto tenía dos goles de ventaja, pero llegó la remontada 3-2 en tiempo regular. De nuevo hubo prórroga en cuartos ante Suiza, que jugó con un hombre menos y terminó sucumbiendo 3-1 ante la Scaloneta. Inglaterra tuvo a la albiceleste a cinco minutos de la eliminación, pero anotaron Enzo y Lautaro para llevarles de vuelta a la final.

El rival es España, que por segunda ocasión en su historia jugará la final y no han perdido, aunque un partido no lo ganaron. Comenzaron de manera titubeante al empatar 0-0 con Cabo Verde, pero golearon 4-0 a Arabia Saudita y ganaron el Grupo H al vencer 1-0 a Uruguay en Guadalajara. En las rondas de eliminación, golearon 3-0 a Austria y sufrieron hasta el final ante Portugal y Bélgica, pero anotaron en la recta final para avanzar 1-0 y 2-1, respectivamente. En semifinales, dominaron a la máxima favorita de muchos, Francia, por 2-0 y volver a la final por primera vez en 16 años.

¿Quién es el favorito para ser campeón del Mundial 2026 en los momios y cuánto pagan?

Los campeones de Europa y de América se ven las caras por primera vez en la final de la justa mundialista más larga de la historia y que, según los pronósticos y simulaciones, el favorito es claro: la selección española.

En los momios de Caliente.mx, consultados la mañana del viernes, España abre como favorito. Si bien se espera un partido cerrado porquetodos los momios son positivos, la victoria de La Roja en tiempo regular paga +130 ($1000 paga $2300), por +240 al triunfo de Argentina ($1000 paga $3400) y +205 al empate ($1000 paga $2250).

Solamente a coronarse, España paga -164 ($1000 paga $1610), por +125 a que Argentina repite como campeona del mundo ($1000 paga $2250)

¿Qué dicen los pronósticos para la final y quién será el vencedor?

Las simulaciones también ven como favorita a España. Opta pronostica un triunfo de la selección española en 45.0%, por 29.0% a empate y definición en penaltis, y 26.0% a que Argentina gana en la casa de Jets y Giants. Simplemente a ser campeón, 59.46% del tiempo España ganaría según Opta, por 40.54% de Argentina.

Las simulaciones hechas por The Athletic tienen un pronóstico similar: España campeona del mundo con 59% de probabilidad, por 41% de Argentina.

España y Argentina, la final del Mundial | JUAN MABROMATA / AFP

¿Cuáles son los momios más locos y qué combinaciones pagan más?

En Caliente.mx existen momios para combinaciones, como la combinación del ganador del partido y si ambos equipos anotan. Aquí encontramos a que España / No paga +275, si consideras que la posesión de balón maniata a la albiceleste como le pasó en la semifinal a Francia. El caso contrario es si consideras un partido similar a la otra semi, Argentina / Sí paga +525.

Los anotadores de gol siempre presentan momios positivos. Un gol de Messi en cualquier momento paga +137. No es el mejor pago, por lo que jugadores como Lautaro Martínez (+295) quizá sean más atractivos. Por España, que Mikel Oyarzabal marca paga +185, o que Lamine Yamal lo hace tiene línea de +245. Que Rodri anote, como en la final de la Champions que ganó el City, paga +800.

Si te gusta ir contra los logros de la humanidad y crees que se puede repetir el marcador de la final de 1994, empate sin goles y penaltis, el total de goles Bajas de 0.5 paga +650.

Los tiros de esquina también son un mercado que muchos siguen. La línea está en 8.5, con Altas pagando +105, por -143 a las Bajas.

También puedes apostar al minuto en el que crees que llegará el primer gol del partido o de cada equipo. Si crees que puede haber gol después de la pausa de hidratación del primer tiempo, el primer gol entre el minuto 21 y 30 paga +550. Si es de España, paga +850; si es de Argentina, +1000. Si crees que cae hasta la segunda parte, los momios son +1200 en todos los casos.

¿A qué hora se juega el España vs Argentina en la final del Mundial 2026 y dónde ver en vivo?

La final del Mundial se disputará el domingo 19 de julio en la costa este de los Estados Unidos. Estos son los horarios y canales de TV para seguir el partido, dependiendo del territorio en el que te encuentres:

México : 13:00 horas por Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX.

: 13:00 horas por Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX. Centroamérica : 13:00 horas por Tigo Sports y FOX.

: 13:00 horas por Tigo Sports y FOX. Estados Unidos : 15:00 horas (ET) y 12:00 (PT) por FOX y Telemundo.

: 15:00 horas (ET) y 12:00 (PT) por FOX y Telemundo. Colombia : 14:00 horas por D Sports, Paramount+, Caracol TV, RCN, Disney+ y Win Sports

: 14:00 horas por D Sports, Paramount+, Caracol TV, RCN, Disney+ y Win Sports Argentina: 16:00 horas por Telefe, D Sports y Paramount+.

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