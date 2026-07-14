La última vez que España ganó el Mundial y el ‘Tiki-Taka’ conquistó el Mundo

España avanza a la final del Mundial 2026 y recuerda su único título obtenido en 2010 ante Países Bajos con gol de Iniesta en la prórroga.

España llega a una nueva final del Mundial 2026 | Reuters

La selección de España aseguró su lugar en la final del Mundial 2026 luego de imponerse 2-0 a Francia en la primera semifinal. Con esta victoria, el equipo dirigido por Luis de la Fuente se acerca a disputar el campeonato, tras más de 16 años de espera.

España llega a esta instancia como una de las selecciones con historial de títulos internacionales, buscando repetir el éxito logrado hace más de una década. La semifinal ante Francia mostró un planteamiento sólido y efectivo, lo que permitió a los jugadores controlar el partido y conseguir la ventaja necesaria para avanzar.

El próximo rival de España se definirá entre Argentina e Inglaterra, que disputarán la segunda semifinal del torneo. Mientras tanto, la selección española se prepara para enfrentar la final con la experiencia de su recorrido histórico en Mundiales.

¿Cuándo ganó España el Mundial de la FIFA?

España obtuvo su único campeonato mundial en la Copa Mundial de la FIFA 2010, celebrada en Sudáfrica. Aquel torneo inició con un resultado inesperado, ya que España perdió 1-0 ante Suiza en su primer partido, pero el equipo supo reponerse y mantener su rendimiento a lo largo del campeonato.

La final se jugó ante Países Bajos y fue un partido disputado y con contacto físico constante. Ambos equipos generaron oportunidades durante los 90 minutos reglamentarios, pero el marcador se mantuvo sin cambios. La intervención de Iker Casillas, con una atajada destacada ante un disparo de Arjen Robben, resultó decisiva para mantener vivas las opciones españolas.

En tiempo extra, en el minuto 116, Andrés Iniesta recibió un pase de Cesc Fàbregas dentro del área y anotó con un disparo cruzado que venció a Maarten Stekelenburg, asegurando el 0-1 definitivo. La celebración de Iniesta, mostrando la camiseta en homenaje a Dani Jarque, y la reacción de todo el país forman parte de la memoria colectiva del deporte español.

¿Cuántas finales del Mundial ha disputado España y cuántas ganó?

Hasta ahora, España ha disputado una sola final en la historia de los Mundiales: la de 2010. Antes de ese campeonato, su mejor desempeño había sido en el Mundial de Brasil 1950, donde terminó en cuarta posición. En aquella edición no existía una final tradicional, ya que el campeón se definía mediante una fase final entre los mejores equipos del torneo.

Esta estadística coloca a España en un grupo reducido de selecciones que han ganado un Mundial habiendo disputado únicamente una final, junto a Inglaterra, que ganó su único título en 1966.

¿Quiénes fueron los convocados de España para el Mundial de Sudáfrica 2010?

El equipo campeón en 2010, dirigido por Vicente del Bosque, contó con jugadores destacados de la liga española y europea:

Arqueros: Iker Casillas (Real Madrid), José Manuel Reina (Liverpool), Víctor Valdés (Barcelona).

Defensores: Raúl Albiol, Álvaro Arbeloa, Sergio Ramos (Real Madrid), Joan Capdevila (Villarreal), Carlos Marchena (Valencia), Gerard Piqué, Carles Puyol (Barcelona).

Mediocampistas: Xabi Alonso (Real Madrid), Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets (Barcelona), Cesc Fàbregas (Arsenal), Javi Martínez (Athletic de Bilbao).

Delanteros: David Silva, Juan Mata, David Villa (Valencia), Jesús Navas (Sevilla), Pedro (Barcelona), Fernando Llorente (Athletic de Bilbao), Fernando Torres (Liverpool).

Estos jugadores fueron parte del grupo que permitió a España superar los desafíos del torneo y levantar su primer título mundial, marcando un hito en la historia de la selección.

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