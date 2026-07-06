Erik Lira se va con orgullo del Mundial 2026: “Vendrá la nuestra y será mejor que esta”

El mediocampista defendió el funcionamiento de México tras caer ante Inglaterra y aseguró que el Tri debe irse con orgullo y la promesa de volver más fuerte

La eliminación de México ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un golpe fuerte en el vestidor tricolor, pero Erik Lira salió a defender el proceso y el funcionamiento del equipo. El mediocampista mexicano reconoció el dolor por quedar fuera, aunque insistió en que esta selección compitió de una forma distinta y se marchó con argumentos para sostener la cabeza en alto.

Lira fue claro al marcar distancia con otros procesos de la selección mexicana. Al ser cuestionado sobre la diferencia de este grupo y su rendimiento durante el torneo, el jugador respondió: “Esta vez fue diferente. Esta vez podría meter las manos al fuego de que top tres de las mejores selecciones de funcionamiento. No tengo la palabra, pero no creo que sea así. Creo que esta vez fue diferente” porque te digo…”.”.

Erik Lira resalta el funcionamiento de México

El mediocampista consideró que México mostró una versión competitiva y con una idea clara, más allá de que el resultado no alcanzó para avanzar a los cuartos de final. Para Lira, el Tri no se fue con una sensación de vacío, sino con la certeza de haber puesto en aprietos a una selección de jerarquía como Inglaterra.

En esa misma línea, Lira reveló que el reconocimiento también llegó desde el vestidor rival. El jugador contó que los futbolistas ingleses se acercaron al terminar el encuentro y les dejaron una frase que, para él, retrató lo sufrido del partido: “El equipo rival venía y nos decía, ‘gracias, nos tocó ganar‘, pero se han deshecho. No querían nada, pero bueno, es fútbol y como dije, el camino es así…”.

El futbolista mexicano interpretó esas palabras como una muestra del desgaste que México provocó en Inglaterra. Aunque la eliminación dejó frustración, Lira sostuvo que el equipo logró competir, incomodar y exigir a un rival que llegó al partido con etiqueta de candidato.

Orgullo por México y promesa a futuro

Después del golpe deportivo, Erik Lira también habló desde el orgullo de representar al país. El mediocampista remarcó que el grupo debe levantarse, asimilar la derrota y marcharse con dignidad después de una Copa del Mundo que, en su opinión, mostró una mejor cara del Tri.

En su reflexión final, Lira dejó una promesa para el futuro de la selección mexicana: “Hay que reponernos, hay que irnos con la cara en alto y como dije me llena de orgullo representar a México, me llena de orgullo ser mexicano y estoy seguro que vendrá la nuestra y mejor que esta.”

El mensaje de Erik Lira resume el sentir de un vestidor golpeado, pero no rendido. México quedó eliminado ante Inglaterra, pero el mediocampista defendió el funcionamiento del equipo, el esfuerzo realizado durante el torneo y la identidad que, desde su perspectiva, debe servir como base para el siguiente ciclo.

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