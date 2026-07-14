Resultados semifinales del Mundial 2026: resumen, goles y marcadores del 14 de julio

Francia y España definieron al primer finalista de la Copa del Mundo 2026; así quedó la primera semifinal disputada en el Estadio Dallas

Así quedó el España vs Francia del Mundial 2026 hoy | CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Quedan solo tres partidos de la Copa del Mundo que se celebra en territorio norteamericano. El martes 14 de julio se disputó la primera de las semifinales entre Francia y España, definiendo al primer invitado de la final del domingo 19. Nos queda la otra semi, el partido por el tercer lugar y la gran final.

La primera semifinal se disputó en el Estadio Dallas, el que más partidos recibió en esta edición de la justa mundialista. Fue la tercera ocasión en torneos importantes que los galos y La Roja se midieron en la antesala de la final, tras la Eurocopa del 2024 y la Nations League del 2025. El resultado fue el mismo que en las dos ocasiones previas.

Resultados de las semifinales del 14 de julio en el Mundial 2026

Por primera vez desde Sudáfrica 2010, España es finalista de la Copa del Mundo. La Roja venció 2-0 a Francia en el Estadio Dallas, dejando a Les Bleus a un paso de una tercera final consecutiva, algo que solo Brasil (1994, 1998, 2002) y Alemania (1982, 1986, 1990) consiguieron en la historia de la mayor fiesta del fútbol. También sigue la maldición de que el vigente Balón de Oro, ya que Dembélé se despide del Mundial.

Dos de las mejores selecciones del mundo se enfrentaron en la casa de los Dallas Cowboys, pero las ocasiones brillaron por su ausencia en la primera parte. Solo hubo un tiro a portería y fue la pena máxima que abrió el marcador. Lucas Digne pecó de inocente al despejar sin darse cuenta que Lamine Yamal se anticipó para tocar el balón y fue reventado por el lateral galo. Pena máxima del tamaño del estadio que Mikel Oyarzabal cobró de gran manera pese al buen lance de Maignan al minuto 22.

En la historia de la Copa del Mundo, solo dos equipos que perdían al descanso remontaron para ganar una semifinal (Argentina vs Italia en 1990 y Croacia a Inglaterra en 2018). Francia no fue la tercera. España marcó el segundo al 58′, en una gran jugada colectiva que terminó con pared entre Pedro Porro y Dani Olmo, que el lateral del Tottenham definió ante la salida del portero.

El penalti sobre Lamine que Oyarzabal marcó para el 1-0 de España vs Francia | AFP

Tiempos extra o penales: los criterios de desempate para clasificar a la gran final del Mundial 2026

En las semifinales del Mundial, como todas las rondas de eliminación directa, ya no hay empates. Se necesita encontrar a un ganador, así que si el marcador está igualado tras los 90 minutos, nos vamos a los tiempos extra. No hay penaltis directo, como llega a suceder en otros torneos.

La prórroga se juega con dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si después de esa media hora de suplementario se mantiene el empate, nos vamos a los penaltis, con el formato habitual: cinco tiros por equipo, y si no hay ganador tras ello, muerte súbita de un tiro por bando.

Agenda del 15 de julio: los partidos del Mundial de este miércoles

Argentina e Inglaterra disputarán la segunda semifinal de la Copa del Mundo el miércoles 15 de julio, iniciando a la misma hora que el Francia-España. Estos son los horarios y canales de TV para seguir el partido, dependiendo del país:

México : 13:00 horas por TUDN, TV Azteca y ViX

: 13:00 horas por TUDN, TV Azteca y ViX Centroamérica 13:00 horas. En Honduras transmite Telecadena 7 y 4, DTVC, Tigo Sports, VIX y FOX; en Guatemala va por TeleOnce Guatemala, Chapin TV, Tigo Sports, ViX y FOX; en Costa Rica lo puedes ver por Teletica, ViX y FOX.

13:00 horas. En Honduras transmite Telecadena 7 y 4, DTVC, Tigo Sports, VIX y FOX; en Guatemala va por TeleOnce Guatemala, Chapin TV, Tigo Sports, ViX y FOX; en Costa Rica lo puedes ver por Teletica, ViX y FOX. Estados Unidos : 15:00 horas (ET) y 12:00 (PT) por FOX, fuboTV y Telemundo.

: 15:00 horas (ET) y 12:00 (PT) por FOX, fuboTV y Telemundo. Colombia : 14:00 horas por Caracol TV, RCN Television, Win Sports, DIRECTV Sports, Disney+ y Paramount+

: 14:00 horas por Caracol TV, RCN Television, Win Sports, DIRECTV Sports, Disney+ y Paramount+ Argentina: 16:00 horas por Televisión Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DIRECTV Sports, Disney+ y Paramount+

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