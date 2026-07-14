¡Van por la segunda! España avanza a la final del Mundial 2026

La selección ibérica superó 2-0 a Francia en Dallas y disputará su segunda final de la Copa del Mundo, 16 años después del título de 2010

La Roja jugará su segunda final de la Copa del Mundo | Reuters

España está de vuelta en una final de la Copa del Mundo. La selección ibérica arruinó la fiesta nacional en el Día de la Bastilla y derrotó 2-0 a Francia en Dallas para asegurar su boleto al partido por el título. El cuadro ibérico volvió a imponer el control que ha marcado su recorrido en el torneo. Mikel Oyarzabal abrió el marcador de penal al minuto 22, después de un grave error de Lucas Digne dentro del área, y Pedro Porro amplió la diferencia en la segunda mitad para sentenciar la semifinal.

El equipo de Luis de la Fuente controló el partido desde la posesión, nunca se mostró incómodo en defensa y evitó que Francia pudiera llevar el encuentro a un contexto de presión constante sobre el área de Unai Simón. Fue más efectivo en ataque, recuperó rápidamente la pelota cada vez que perdió la posesión y encontró en Rodri y Fabián Ruiz a los encargados de manejar el ritmo desde la mitad de la cancha.

La Roja completó un trabajo defensivo que neutralizó a las principales piezas ofensivas de Francia. Ousmane Dembélé y Michael Olise tuvieron poca influencia en los últimos metros, mientras que Kylian Mbappé permaneció aislado durante largos periodos del encuentro. El cuadro español cerró espacios, redujo las opciones de transición de Les Bleus y obligó al conjunto de Didier Deschamps a buscar soluciones lejos del área.

España domina la rivalidad… y Lamine Yamal vuelve a superar a Mbappé

La victoria fue la número 19 de España en 39 partidos ante Francia y la tercera consecutiva dentro de una rivalidad que en los últimos años ha quedado bajo dominio ibérico . El equipo de Luis de la Fuente eliminó a Les Bleus en las semifinales de la Euro 2024, volvió a superarlos en la misma instancia de Nations League de 2025 y ahora repitió el resultado en las semifinales de la Copa del Mundo. Tres cruces consecutivos en instancias decisivas y tres victorias para La Roja.

Lamine Yamal también amplió su dominio particular frente a Mbappé al alcanzar nueve victorias en 11 enfrentamientos ante el francés. El extremo volvió a ser determinante al provocar el penal del primer gol y participar constantemente en la circulación ofensiva de España, que encontró espacios por las bandas sin perder el control de la pelota en la zona central.

Será la segunda final mundialista en la historia de España. Han pasado 16 años desde que Andrés Iniesta marcó en tiempo extra ante Países Bajos para conquistar el título en Sudáfrica 2010. La generación dirigida por Luis de la Fuente, después de conquistar la Eurocopa y la Nations League, buscará sumar un tercer título a su ciclo y levantar por segunda ocasión la Copa del Mundo.

Francia, por su parte, no pudo alcanzar una tercera final consecutiva. Después de conquistar el título en 2018 y terminar como subcampeón en 2022, el conjunto galo disputará el partido por el tercer lugar el próximo sábado ante el perdedor de Argentina contra Inglaterra. Didier Deschamps se convirtió en Dallas en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia de la Copa del Mundo, pero no pudo celebrar el registro con otra clasificación al duelo por el título. Francia había dominado su camino hasta las semifinales, pero fue ampliamente superada por España.

Francia jugará el partido por el tercer puesto | Reuters

España controló a Francia y aseguró su lugar en la final

La Roja impuso el control del balón desde los primeros minutos ante un conjunto francés que apostó por las transiciones de Mbappé, Dembélé y Bradley Barcola. España mantuvo sus líneas juntas, administró la posesión desde Rodri y Fabián Ruiz y encontró pocos problemas para frenar los intentos de velocidad de Les Bleus, que no consiguieron generar espacios constantes ante la defensa ibérica.

El primer gol llegó al minuto 22 después de una acción de Lamine Yamal dentro del área. Lucas Digne intentó despejar el balón y terminó golpeando al extremo español, por lo que el árbitro Ivan Barton señaló penal. Mikel Oyarzabal tomó la responsabilidad desde los once pasos y cruzó su disparo para vencer a Mike Maignan y colocar el 1-0 para España.

Francia intentó responder antes del descanso y tuvo su oportunidad más clara al minuto 42, cuando Mbappé quedó en posición de mano a mano. Unai Simón abandonó su área y realizó una barrida a tiempo para evitar el empate. Les Bleus también perdieron a William Saliba por lesión al minuto 29, situación que obligó a Deschamps a modificar su defensa con el ingreso de Maxence Lacroix.

España amplió la diferencia al minuto 58 con una jugada colectiva de más de 20 pases. Dani Olmo participó en la combinación y Pedro Porro atacó el espacio para quedar frente a Maignan, a quien superó con un disparo que significó el 2-0. Tres minutos después, Lamine Yamal volvió a mandar el balón a las redes, aunque la acción fue anulada por fuera de juego.

Francia adelantó sus líneas durante el tramo final y Mbappé estuvo cerca de descontar con un disparo cruzado que Marc Cucurella desvió a tiro de esquina. Désiré Doué también encontró una oportunidad después de una salida de Unai Simón, pero no logró resolver. El equipo de Luis de la Fuente administró la ventaja, recuperó la posesión después de cada intento francés y cerró el partido sin permitir que Les Bleus pusieran en riesgo su clasificación.

¿España enfrentará a Argentina o Inglaterra en la final del Mundial 2026?

España espera al ganador de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, que se disputará este miércoles 15 de julio en Atlanta. Ante Inglaterra, La Roja mantiene un balance histórico negativo, aunque los resultados recientes los favorecen. El cuadro ibérico ganó tres de los últimos cinco enfrentamientos y empató otro. El antecedente más importante ocurrió en la final de la Euro 2024, cuando Mikel Oyarzabal marcó al minuto 86 el gol que les dio el título europeo.

En Copas del Mundo, existen dos antecedentes.. En la edición de 1950, el cuadro español ganó por la mínima durante la primera ronda, mientras que en 1982 empataron sin goles en la segunda fase de grupos. Una final en 2026 significaría el tercer cruce mundialista entre ambas selecciones y una repetición del duelo que decidió al campeón de Europa dos años atrás.

El historial contra Argentina presenta un balance equilibrado. España y la Albiceleste han disputado 14 partidos, con seis victorias para cada selección y dos empates. Su último enfrentamiento ocurrió en 2018, cuando La Roja goleó 6-1, mientras que en 2010 Argentina se impuso por 4-1 en el penúltimo duelo entre ambos equipos.

Una final entre La Roja y Argentina también recuperaría un partido que quedó pendiente durante 2026. Los campeones de Europa y Sudamérica debían enfrentarse en la Finalissima durante marzo, pero el encuentro no pudo disputarse por los conflictos relacionados con la sede. El duelo podría celebrarse ahora directamente en el mayor escenario del deporte, con el título mundial en juego.

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