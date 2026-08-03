Leagues Cup cambia su historia: estos partidos se jugarán por primera vez en México

Publicado por Redacción Claro Sports

La edición 2026 rompe con el modelo de sedes exclusivas en Estados Unidos y concede localías a clubes destacados de la Liga MX

Leagues Cup cambia su historia: estos partidos se jugarán por primera vez en México.
Leagues Cup cambia su historia. Imago 7

La Leagues Cup 2026 tendrá por primera vez partidos disputados en México. Toluca, América y Tigres recibirán encuentros como locales debido a sus resultados en los torneos de 2025, con cuatro compromisos programados en el Estadio Nemesio Diez, el Estadio Banorte y el Estadio Universitario.

Toluca contará con dos localías por haber ganado el Clausura y el Apertura 2025, mientras América y Tigres obtuvieron un partido en casa como subcampeones. Cruz Azul no fue incluido porque la organización tomó como referencia los resultados de 2025 y no su título más reciente. LEE LA NOTA COMPLETA

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