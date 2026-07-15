Scaloni persigue a Vittorio Pozzo: el récord de 88 años que puede igualar en la final

El entrenador albiceleste busca ser el segundo técnico bicampeón y repetir con Argentina una hazaña vigente desde hace 88 años en la Copa Mundial

El estratega de Pujato quiere entrar en un club exclusivo | Reuters

Lionel Scaloni quedó a un partido de alcanzar una marca que permanece intacta desde hace 88 años. El entrenador de Argentina puede convertirse en el segundo director técnico de la historia que conquista dos Copas del Mundo, después de conducir a la Albiceleste al título en Qatar 2022 y clasificarla a la final del Mundial 2026.

Argentina aseguró su lugar en el partido por el título con una remontada por 2-1 ante Inglaterra en Atlanta. Anthony Gordon adelantó al conjunto europeo, pero Enzo Fernández empató en el tramo final y Lautaro Martínez marcó el gol de la victoria en el tiempo agregado, después de una asistencia de Lionel Messi. El resultado colocó al vigente campeón frente a España en la final del domingo 19 de julio.

La clasificación también confirmó la continuidad de un ciclo que comenzó en 2018 y que ya entregó la Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial 2022 y la Copa América 2024. Ahora, Scaloni tiene la oportunidad de unir su nombre al de Vittorio Pozzo, el único entrenador que levantó dos veces el trofeo mundialista.

Vittorio Pozzo, el único entrenador que conquistó dos Mundiales

Vittorio Pozzo dirigió a Italia en los campeonatos de 1934 y 1938, las dos primeras coronas obtenidas por la selección europea. Ningún otro técnico consiguió repetir el título en dos ediciones diferentes de la Copa del Mundo, por lo que el italiano conserva en solitario un registro que se mantiene vigente desde la final disputada hace 88 años.

El primer campeonato llegó en Italia 1934, cuando el equipo anfitrión derrotó 2-1 a Checoslovaquia después de tiempo extra. Cuatro años más tarde, la selección italiana venció 4-2 a Hungría en París y confirmó el bicampeonato. Pozzo completó ambas ediciones con ocho victorias y un empate en nueve encuentros mundialistas, una efectividad del 89 por ciento.

Desde aquella conquista, distintos entrenadores estuvieron cerca de acompañar a Pozzo. Helmut Schön, Mário Zagallo, Franz Beckenbauer, Carlos Bilardo y Didier Deschamps dirigieron dos finales, pero ninguno pudo ganar ambas. Scaloni será el séptimo entrenador que participa en dos partidos por el título de la Copa del Mundo.

La diferencia es que el argentino llegará a su segunda final con la posibilidad de conquistar dos campeonatos consecutivos, algo que Pozzo consiguió con Italia. Una victoria ante España no solo convertiría a Scaloni en bicampeón, sino que terminaría con casi nueve décadas de exclusividad para el entrenador italiano.

Scaloni entra al grupo de técnicos que dirigieron dos finales

Pozzo fue campeón en 1934 y 1938, mientras que Helmut Schön terminó segundo con Alemania Federal en 1966 y levantó la copa en 1974. Mário Zagallo condujo a Brasil al campeonato de 1970 y regresó a la final en 1998, cuando su selección perdió contra Francia. Los tres encabezaron equipos finalistas en épocas y contextos diferentes.

Franz Beckenbauer perdió la final de 1986 ante Argentina y obtuvo el título cuatro años después, precisamente contra la Albiceleste. Carlos Salvador Bilardo realizó el recorrido contrario: fue campeón con Argentina en México 1986 y subcampeón en Italia 1990. Ambos técnicos se enfrentaron en dos finales consecutivas y repartieron una victoria para cada selección.

Didier Deschamps fue el sexto integrante de este grupo después de ganar con Francia el Mundial de Rusia 2018 y caer ante Argentina en la definición por penales de Qatar 2022. Scaloni se suma ahora como campeón en 2022 y finalista en 2026, además de convertirse en el segundo entrenador argentino que dirige dos finales después de Bilardo.

El encuentro contra España marcará el partido mundialista número 15 de Scaloni y le permitirá superar los 14 dirigidos por Bilardo con Argentina. Sin embargo, el registro principal estará vinculado con el resultado: si la Albiceleste gana, Scaloni igualará a Pozzo como los únicos entrenadores con dos títulos y como los únicos capaces de conseguirlos de forma consecutiva.

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