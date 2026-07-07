Scaloni advierte a Argentina tras sufrir: “El Mundial está complicado para todos”

Argentina enfrenta a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 con Lionel Messi listo y tres cambios en el once de Lionel Scaloni

Scaloni confirma a Messi y advierte sobre Egipto. Reuters

Lionel Scaloni despejó una de las principales dudas en la previa del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026: Lionel Messi está en condiciones de jugar. El técnico argentino habló en conferencia de prensa desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde la albiceleste buscará este martes su pase a los cuartos de final.

“Leo creo que está bien. No refirió nada a pesar de jugar 120 minutos el otro día con 39 años”, señaló Scaloni en conferencia de prensa sobre el estado físico del capitán argentino, tras el desgaste que dejó el triunfo 3-2 ante Cabo Verde en la ronda previa. El entrenador incluso agregó: “Y si tiene algo no me lo dijo, así que jugará igual”.

El seleccionador también reconoció que ya tiene definido el once inicial, aunque evitó confirmarlo ante los medios. “El equipo lo tengo, pero todavía no se los dije a los jugadores así que a ustedes tampoco. Pero más o menos ya saben por dónde viene el tema”, explicó Scaloni, quien prepara modificaciones para enfrentar al conjunto africano.

De acuerdo con TyC Sports, Argentina tendría tres cambios respecto al equipo que enfrentó a Cabo Verde: Nicolás Tagliafico ingresaría por Facundo Medina, Julián Álvarez ocuparía el lugar de Lautaro Martínez y Leandro Paredes entraría por Thiago Almada. Con esa variante, Alexis Mac Allister quedaría con mayor libertad en el mediocampo junto a Enzo Fernández.

El entrenador también habló sobre las dificultades que han tenido las selecciones candidatas durante el torneo. “Este Mundial está siendo complicado para todos”, expresó. Scaloni mencionó factores como los viajes, el calor y las condiciones del césped en distintas sedes, elementos que, según su lectura, han reducido las diferencias entre los equipos.

Sobre el sufrimiento ante Cabo Verde, Scaloni destacó que Argentina respondió desde el carácter cuando el juego no fluyó. “Cuando no se puede jugar bien necesitas eso. Yo estaba convencido de que si el equipo no sacaba ese temperamento quedábamos afuera”, dijo el entrenador, al valorar la reacción de sus jugadores en un partido que exigió 120 minutos.

Respecto a Egipto, Scaloni fue claro al advertir que no espera un rival encerrado cerca de su área. “Es una muy buena selección. Además de los jugadores de jerarquía tiene a un entrenador que viene trabajando hace tiempo con ellos, tiene una idea marcada de juego y juega bien”, comentó. También señaló que el equipo africano “tiene jugadores para atacar” y que Argentina está preparada para distintos escenarios.

El duelo ante Egipto definirá un boleto a los cuartos de final y pondrá a prueba a una selección argentina que, según Scaloni, deberá combinar juego, paciencia y temperamento para seguir en carrera por refrendar el título.

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