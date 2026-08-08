¡Salieron Bravos! FC Juárez derrota a los Whitecaps y está muy cerca de la segunda ronda de la Leagues Cup

Los fronterizos sumaron su segundo triunfo en idéntico número de juegos disputados y está a nada de conseguir su pase a la siguiente ronda

Ettson Ayón colaboró para la victoria en Canadá | Reuters

FC Juárez firmó su segunda victoria consecutiva en la Leagues Cup 2026 al derrotar 3-1 a Vancouver Whitecaps en el BC Place. El conjunto fronterizo remontó un marcador adverso y encontró el gol por conducto de Ettson Ayón, Oscar Estupiñán y Ricardinho, tantos que dieron forma al triunfo y que ponen el nombre de la Liga MX en alto dentro del torneo binacional.

Vancouver abrió el marcador al minuto 12. Édier Ocampo encontró a Jeevan Badwal dentro del área y el mediocampista resolvió con la pierna izquierda para colocar el 1-0. Los canadienses mantuvieron la iniciativa con llegadas de Thomas Müller, Brian White y J.C. Ngando, mientras Juárez buscó responder mediante transiciones.

La reacción de los Bravos llegó al minuto 34. Jairo Torres filtró el balón para Ayón, quien ingresó por el sector izquierdo del área y definió con la pierna izquierda para empatar. El tanto equilibró el partido y permitió que Juárez se fuera al descanso con opciones de buscar el triunfo.

¡Se empató el partido! 🤩⚽ Torres fought for the ball, passed it to Ayón, and the Mexican from @fcjuarezoficial sacó un balazo imposible para el portero!



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Vancouver realizó ajustes para el segundo tiempo con los ingresos de Ryan Gauld y Mathías Laborda, mientras Juárez tuvo que modificar su ataque por la lesión de Ayón. Óscar Estupiñán entró al minuto 51 y comenzó a convertirse en una referencia para las salidas del conjunto mexicano.

Los Whitecaps generaron varias aproximaciones con Ngando, Rayan Elloumi y Ryan Gauld, pero Juárez resistió y también tuvo oportunidades para marcar mediante Jairo Torres y José Luis Rodríguez. El partido se mantuvo abierto hasta que una transición terminó por inclinar la balanza para los visitantes.

Al minuto 74, Denzell García lanzó un pase en profundidad después de recuperar el balón y Estupiñán apareció en carrera para definir con la izquierda hacia la escuadra. El 2-1 obligó a Vancouver a adelantar líneas y acumular centros, disparos y tiros de esquina durante el cierre.

Juárez soportó la presión de los últimos minutos con intervenciones defensivas ante remates de Cheikh Sabaly, Jeevan Badwal y Ryan Gauld. Ya en los segundos finales la causa fronteriza coronó una gran actuación con el tanto de Ricardinho desde media cancha, sellando el 3-1 definitivo.

¡GOLAZO! 🤩⚽🐎 Ricardinho aprovechó un error en defensa y le pegó de muy, muy lejano para sellar el triunfo de @fcjuarezoficial #LeaguesCup2026 pic.twitter.com/xSbTeDMYW2 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 8, 2026

El silbatazo final confirmó un triunfo que deja a los Bravos con seis puntos tras dos jornadas y cerca de asegurar su pase a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.

Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Vancouver Whitecaps vs FC Juárez, según la IA? Vancouver parte como favorito por la localía, su posición dentro de la MLS y la profundidad de su plantilla. Las proyecciones citadas le otorgan alrededor de 66 por ciento de probabilidad de victoria, frente a un 17 por ciento para Juárez. El equipo canadiense deberá mejorar la efectividad después de dominar la posesión ante Atlante sin poder marcar. Brian White suma 10 goles en la temporada de MLS, mientras Thomas Müller y Ryan Gauld podrían aportar mayor generación de juego desde el inicio. Juárez tiene a su favor el resultado conseguido ante Minnesota y una estructura que funcionó en transición. Óscar Estupiñán puede ser referencia dentro del área, mientras Guilherme Castilho aparece como el enlace para atacar los espacios que deje Vancouver al adelantar líneas. Pronóstico de la IA: Vancouver Whitecaps 2-1 FC Juárez. El conjunto canadiense tiene argumentos para responder en casa, pero Juárez ya mostró capacidad para competir fuera de México y puede mantener el partido abierto hasta los minutos finales. Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Vancouver Whitecaps vs FC Juárez Jesper Sørensen podría devolver al once inicial a varias de las piezas que comenzaron como suplentes frente a Atlante. Thomas Müller apunta a tener más minutos, mientras Brian White y Ryan Gauld aparecen como candidatos para encabezar la respuesta del conjunto canadiense. Alineación probable de Vancouver Whitecaps: Yohei Takaoka; Édier Ocampo, Mathías Laborda, Tristan Blackmon, Sam Adekugbe; Andrés Cubas, Sebastian Berhalter; Ryan Gauld, Thomas Müller, Emmanuel Sabbi; Brian White. FC Juárez podría mantener buena parte de la estructura que venció a Minnesota United. Guilherme Castilho volvería a jugar detrás de Óscar Estupiñán, mientras Sebastián Jurado ocuparía la portería después de su participación en el triunfo de la primera jornada. Alineación probable de FC Juárez: Sebastián Jurado; José Abella, Moisés Mosquera, Diego Campillo, Ralph Orquín; Guilherme Castilho, José Luis Rodríguez, Jairo Torres; Óscar Estupiñán, Ángel Zaldívar y Diego Valoyes. Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Vancouver Whitecaps vs FC Juárez y a qué hora juegan? El partido se disputará este viernes 7 de agosto de 2026 en el BC Place, casa de Vancouver Whitecaps, a partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible a través de Apple TV, dentro de la cobertura de la Leagues Cup. El encuentro corresponde a la segunda fecha de la primera fase y será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes. Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México Estadio: BC Place Transmisión: Apple TV Vancouver necesita los tres puntos para mantenerse con opciones de avanzar, mientras que una nueva victoria dejaría a Juárez cerca de asegurar su pase a la siguiente ronda. ¡Bienvenidos a la fiesta de la Leagues Cup! Vancouver Whitecaps y FC Juárez se enfrentarán en la segunda jornada de la primera fase de la Leagues Cup 2026, en un partido que puede marcar el rumbo de ambos dentro del torneo. Los canadienses llegan obligados a responder después de perder 1-0 ante Atlante, mientras los Bravos buscan enlazar una segunda victoria tras superar 2-1 a Minnesota United. El contexto es distinto para cada club. Vancouver lidera la Conferencia Oeste de la MLS, pero acumula cinco partidos sin ganar entre todas sus competencias. Juárez, por su parte, marcha en el fondo del Apertura 2026 con tres derrotas, aunque encontró una reacción inmediata en su debut internacional bajo el mando de Salvador Valero. No te pierdas las mejores acciones del encuentro entre Vancouver y el FC Juárez, dentro de la jornada 2 de la Leagues Cup 2026 solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.

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