Tigres no piensa en Chivas y va con titulares ante Seattle Sounders en Concachampions

Guido Pizarro apuesta por su once estelar en Concachampions pese al duelo ante el líder Chivas, en una semana clave para Tigres

Tigres lanza a sus titulares ante Seattle. Imago 7

En Tigres no hay prioridades por ahora y el equipo titular se mantendrá en la doble competencia, por lo que en la ida de los cuartos de final de la Concachampions ante Seattle Sounders, el entrenador argentino Guido Pizarro apostará por su base habitual, a pesar de que el fin de semana recibirán al líder Chivas.

De acuerdo con lo planteado por el director técnico en la previa al partido en el Volcán de San Nicolás de los Garza, los felinos mantendrían en la portería al argentino Nahuel Guzmán, mientras que la línea de cuatro en la zona defensiva estaría integrada por Jesús Garza, Jesús Angulo, el brasileño Rómulo Zwarg y Vladimir Loroña.

En el mediocampo se contempla que sean titulares la dupla uruguaya conformada por el capitán Fernando Gorriarán junto al refuerzo César Araújo. Por derecha se mantendría Diego Lainez y por izquierda recibiría la oportunidad Ozziel Herrera, quien aún no se ha consolidado como titular en lo que va de 2026.

El ataque estaría conformado por el argentino Ángel Correa junto al uruguayo Rodrigo Aguirre, quien ha mantenido una buena cuota goleadora en Tigres dentro de la Concachampions, tras marcar un doblete ante Forge FC en la primera ronda y otros dos goles frente a Cincinnati FC en la serie previa.

Tigres recibe este miércoles 8 de abril a las 19:00 horas al Seattle Sounders de la MLS en el Estadio Universitario, en el partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026. Tres días después, en el mismo escenario, enfrentará a Chivas, actual líder del Clausura 2026 de la Liga MX tras 13 jornadas disputadas.

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