FIFA prohíbe a FC Juárez registrar nuevos jugadores

La sanción entró en vigor el 27 de julio de 2026 debido a motivos administrativos aún no aclarados. El club deberá regularizar su situación para poder realizar nuevas incorporaciones

Problemas administrativos se suman al mal arranque de los Bravos | Imago7

Los Bravos de Juárez fueron incluidos en la Lista de Prohibición de Registros de la FIFA, medida que les impide inscribir a nuevos jugadores de manera temporal. El registro del club fronterizo aparece con fecha del 27 de julio de 2026 y permanecerá vigente hasta que el organismo determine levantar la restricción.

La sanción afecta a cualquier futbolista contratado después de esa fecha. Aunque FC Juárez pueda alcanzar acuerdos o anunciar incorporaciones, no podrá completar su registro oficial mientras continúe dentro del listado de FIFA.

Hasta el momento, ni el organismo internacional ni la directiva de los Bravos han explicado cuál fue la causa del castigo. La falta de información mantiene abierto el caso y obliga al club a resolver el asunto antes de sumar más elementos a su plantilla para el Apertura 2026.

La FIFA utiliza esta herramienta para informar qué equipos tienen bloqueada la inscripción de jugadores. Entre las causas que suelen provocar este tipo de medidas aparecen adeudos, disputas contractuales, diferencias por transferencias o incumplimientos relacionados con las normas internacionales de fichajes. En el caso de Juárez, no existe confirmación sobre alguna de esas posibilidades.

El conjunto fronterizo realizó varias contrataciones antes de la fecha de la sanción. Gilberto Sepúlveda, Juan Sigala, Said Godínez y Lucas Romero se encuentran entre los jugadores incorporados para el inicio del torneo, aunque cualquier movimiento posterior quedará detenido en el proceso de registro.

La única vía para que FC Juárez salga del listado consiste en corregir la falta que originó la prohibición y cumplir con las condiciones establecidas por FIFA. El club ya enfrentó una situación similar en 2024, cuando apareció en la misma relación por asuntos administrativos y la medida fue retirada después de regularizar el caso.

La sanción llega además durante un inicio de torneo con tres derrotas consecutivas para los Bravos. En su partido más reciente, el equipo cayó ante Pumas, resultado que aumentó la presión deportiva mientras la directiva atiende una restricción que limita sus movimientos en el mercado.

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