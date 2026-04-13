¡Cuidado con América! Hermosillo lanza seria advertencia rumbo a la Liguilla

Hermosillo destaca que América suele crecer en Liguilla pese a su racha sin triunfos y advierte que su experiencia lo mantiene como contendiente

En entrevista exclusiva con Claro Sports por W Radio, Carlos Hermosillo centró su análisis de la Liguilla del Clausura 2026 en el caso de América, al señalar que, pese a su racha de cinco partidos sin ganar, es un equipo que suele transformar su rendimiento en fase final. Explicó que las Águilas tienen antecedentes recientes de competir mejor en eliminatorias, donde el contexto cambia y el funcionamiento previo deja de ser determinante frente a la capacidad individual y la experiencia en este tipo de escenarios.

Bajo ese mismo enfoque, advirtió que América no puede descartarse como contendiente, incluso con dudas actuales tras el empate 1-1 ante Cruz Azul y el 0-0 frente a Nashville en Concachampions. Para Hermosillo, la Liguilla es un torneo distinto donde aparecen los jugadores que responden bajo presión, y en ese terreno, el conjunto azulcrema tiene ventaja histórica frente a otros equipos que llegan en mejor momento pero sin el mismo peso competitivo.

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