Félix Fernández recuerda el ‘gol de tijera’ de Jorge Campos tras cambiar de portero a delantero

Félix Fernández compartió en el programa Peloteando de Claro Sports, en su sección ‘Del Recuerdo’ una anécdota que retrata la versatilidad y el impacto de Jorge Campos, uno de los futbolistas más singulares en la historia del fútbol mexicano. Durante la conversación, se recordó una jugada en la que Campos, actuando como delantero con Pumas en la temporada 93-94, dejó atrás al entonces defensor Miguel ‘Piojo’ Herrera con una bicicleta antes de definir frente al arco. Fernández destacó la acción con humor, señalando cómo el exjugador del Atlante quedó descolocado tras la maniobra.

El exguardameta también detalló una práctica poco común en aquella época: Campos alternaba entre la portería y el ataque dentro de un mismo partido, dependiendo de las necesidades del equipo. Fernández explicó que en más de 30 encuentros él ingresó como portero en el segundo tiempo cuando el marcador exigía que Campos pasara al frente como atacante. Esta dinámica se volvió una estrategia recurrente en equipos como Atlante, donde el ídolo mexicano podía cambiar el rumbo del juego desde distintas posiciones.

Uno de los momentos más recordados fue en un duelo ante Cruz Azul, cuando Campos dejó la portería y se incorporó al ataque bajo la dirección técnica de Javier Aguirre. Según Fernández, el exseleccionado nacional anotó un gol de tijera que calificó como uno de los más espectaculares que ha visto, incluso ante rivales de jerarquía como Norberto Scoponi. La anécdota resume la capacidad de Campos para influir en el juego desde cualquier zona del campo, en una etapa en la que su figura rompía con los esquemas tradicionales del fútbol.

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