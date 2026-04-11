Pilotos de la Fórmula 1 visitan a Alcaraz y Sinner previo a la final del Masters de Montecarlo

En la antesala de la gran final del Masters 1000 de Montecarlo, el ambiente en el Principado se llenó de estrellas no solo del tenis, sino también del automovilismo. Algunos pilotos de la Fórmula 1 aprovecharon su estancia en el circuito para acercarse y convivir con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, quienes se preparan para disputar una final de alto calibre. Entre los nombres destacados estuvieron Alexander Albon, Oscar Piastri, Oliver Bearman y Gabriel Bortoleto, quienes compartieron un momento relajado con los dos mejores tenistas del mundo en la previa del esperado duelo.

La final entre Sinner y Alcaraz se disputará este domingo 12 de abril en Montecarlo, en un enfrentamiento que no solo definirá al campeón del torneo, sino también al número uno del ranking ATP. La visita de figuras de la F1 añadió un toque especial a un partido que ya de por sí genera enorme expectativa, con ambos tenistas llegando en gran forma y listos para protagonizar un nuevo capítulo de una rivalidad que está marcando época en el tenis mundial.

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